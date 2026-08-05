Ο Σακίλ Ο΄Νιλ το χει ακόμα: Καρφώνει στα 54 του και τρελαίνει το κοινό - Βίντεο

Ο Σακίλ Ο΄Νιλ γύρισε για λίγο τον χρόνο πίσω και θύμισε σε όλους για ποιο λόγο έχει μείνει στην ιστορία του NBA, ως ένας από τους πιο κυριαρχικούς «ψηλούς».

Ο «Σακ» υπήρξε ασταμάτητος ειδικότερα τις χρονιές που αγωνιζόταν στους Λος Άντζελες Λέικερς, φτιάχνοντας έναν από τα πιο θρυλικά δίδυμα μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ, οδηγώντας την ομάδα του L.A σε τρεις διαδοχικές κατακτήσεις (2000-2002).

Έτσι, ο Ο΄Νιλ απέδειξε πως ακόμα «το χει» χαρίζοντας στους φιλάθλους μια αναδρομή στο παρελθόν, καρφώνοντας εντυπωσιακά στα 54 του κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου του πρωταθλήματος καρφωμάτων που διοργανώνει ο ίδιος, το DUNKMAN.

Ο Σακίλ Ο΄Νιλ έχει μείνει και στην ιστορία, καθώς το 1993 όταν αγωνιζόταν για τους Ορλάντο Μάτζικ στη πρώτη του χρονιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, είχε καταφέρει να σπάσει και να κατεδαφίσει τη μπασκέτα με ένα κάρφωμά του απέναντι στους Νετς.