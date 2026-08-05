Μύκονος: Συνελήφθη Έλληνας οδηγός για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα

Ο 35χρονος φέρεται να πήρε ως «ενέχυρο» τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή της διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε 

Μίλτος Τσεκούρας

Μύκονος: Συνελήφθη Έλληνας οδηγός για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 35χρονος Έλληνας στη Μύκονο για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα.
  • Ο δράστης φέρεται να κράτησε τα αντικείμενα ως «ενέχυρο» για την πληρωμή διαδρομής και εξαφανίστηκε πριν την άφιξη στον προορισμό.
  • Η αστυνομία εντόπισε και ανέκτησε τα κλεμμένα αντικείμενα την ίδια ημέρα σε υπαίθριο χώρο.
  • Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
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Υπόθεση υπεξαίρεσης αντικειμένων μεγάλης αξίας εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 35χρονου ημεδαπού και στην ανάκτηση των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στις 75.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές και από την έρευνα προέκυψε ο τρόπος με τον οποίο ο 35χρονος φέρεται να απέκτησε στην κατοχή του τα προσωπικά αντικείμενα ενός 29χρονου αλλοδαπού.

ΜΥΚΟΝΟΣ

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Αυγούστου, ο 35χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μετέφερε με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του τον 29χρονο έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φέρεται να κράτησε ως «εγγύηση» την τσάντα του επιβάτη, μαζί με το περιεχόμενό της, μέχρι την καταβολή του συμφωνημένου ποσού.

Ωστόσο, λίγο πριν την άφιξη στον προορισμό τους, ο οδηγός φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, να αποχώρησε από το σημείο και να κράτησε στην κατοχή του την τσάντα και τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου εντόπισαν τον 35χρονο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Παράλληλα, σε υπαίθριο χώρο βρέθηκαν τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί, μεταξύ των οποίων μία τσάντα και ένα ρολόι, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 75.000 ευρώ.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για τις περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες.

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