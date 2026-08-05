Κυψέλη: Παρίστανε τον τζιχαντιστή με τηλέφωνο «μιας χρήσης» ο Αφγανός δολοφόνος της Βρετανίδας

Snapshot Ο Αφγανός κατηγορούμενος Σαρίφ Αχμαντζάι χρησιμοποίησε κινητό «μιας χρήσης» για να στείλει μηνύματα παριστάνοντας τον τζιχαντιστή που δολοφόνησε τη Βρετανίδα εθελόντρια Λίζα Ρος.

Η Αμερικανίδα σύζυγός του αντελήφθη την παρουσία του στο διαμέρισμα της Ρος μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας και κατήγγειλε τις υπόνοιες της στην αστυνομία.

Ο Αχμαντζάι ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη Ρος, με πιθανά κίνητρα τη ληστεία ή σεξουαλική επίθεση, και πέταξε τη σορό της σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας απεικονίζει τον κατηγορούμενο να φτάνει στο διαμέρισμα της Ρος και να μεταφέρει βαλίτσα μετά τη δολοφονία.

Ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του είχαν ιδρύσει ΜΚΟ που παρείχε βοήθεια σε πρόσφυγες, ενώ εκείνος είχε ασπαστεί τον Χριστιανισμό μετά την άφιξή του στην Ελλάδα το 2016. Snapshot powered by AI

Ανατριχιαστικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση δολοφονίας της Βρετανίδας εθελόντριας, Ελίζαμπεθ-Τζέιν (Λίζα) Ρος, στην Αθήνα, καθώς στο «φως» έρχονται στοιχεία που παραπέμπουν σε καλοστημένο, αλλά αποτυχημένο, σχέδιο παραπλάνησης των αρχών από τον Αφγανό κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, ο Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία, φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μη καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο «μιας χρήσης» για να στείλει μηνύματα στην οικογένεια και τους φίλους της 38χρονης, παριστάνοντας τον τζιχαντιστή που τη σκότωσε επειδή ήταν Χριστιανή.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έστειλε τα ίδια ακραία μηνύματα, από τον άγνωστο αριθμό, ακόμη και στην Αμερικανίδα σύζυγό του, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το αφήγημά του.

Ο Αφγανός, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα με βάρκα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος και μετέπειτα ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στην Αθήνα την Τετάρτη.

Το «θέατρο» μέσω μηνυμάτων και η μεταφορά της σορού

Όπως προκύπτει από την έρευνα, αφού φέρεται να απενεργοποίησε το κινητό της άτυχης γυναίκας, ο Αχμαντζάι αγόρασε το τηλέφωνο «μιας χρήσης» για να προωθήσει τη θεωρία περί τρομοκρατικού χτυπήματος. Ταυτόχρονα, ωστόσο, χρησιμοποιούσε και την πραγματική συσκευή του θύματος, στέλνοντας μηνύματα εκ μέρους της. Προσποιούμενος τη Λίζα Ρος, έγραφε σε συγγενείς της πως «χρειάζεται λίγο χρόνο μόνη της», σε μια προφανή προσπάθεια να καθυστερήσει την αποκάλυψη του θανάτου της.

Παρά τον ισχυρισμό του ότι βρήκε την 63χρονη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της, η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι η δολοφονία προήλθε από συμπλοκή. Τα κίνητρα που εξετάζονται είναι δύο: η απόπειρα ληστείας ή η σεξουαλική επίθεση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έβαλε τη σορό της σε μια βαλίτσα και την πέταξε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ενώ παραδέχτηκε επίσης ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για να κάνει αναλήψεις χιλιάδων ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η σορός της γυναίκας, η οποία βρισκόταν στην Αθήνα από τα τέλη Ιουνίου ως εθελόντρια, εντοπίστηκε από έναν άστεγο στις 18 Ιουλίου, τρεις ημέρες αφότου δηλώθηκε η εξαφάνισή της.

Ο καθοριστικός ρόλος της συζύγου του

Η σύλληψή του το πρωί της Δευτέρας ήρθε ως αποτέλεσμα των υποψιών που κίνησε η ίδια η σύζυγός του, Αλέινα Χολ. Στις 15 Ιουλίου, η Χολ ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε. Ελέγχοντας την εφαρμογή κοινής τοποθεσίας στο κινητό, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος (στην οδό Ρεθύμνου).

Όταν ανακοινώθηκε ο εντοπισμός της σορού, οι υποψίες της γιγαντώθηκαν. Εγκατέλειψε το σπίτι τους μαζί με το μωρό τους και μετακόμισε σε ξενοδοχείο. Ο Αχμαντζάι επιχείρησε να την προσεγγίσει δίνοντάς της 2.550 ευρώ μετρητά και ένα ολοκαίνουργιο κινητό. Εκείνη τα αρνήθηκε και τα παρέδωσε στην αστυνομία, πεπεισμένη πλέον ότι είχαν αγοραστεί με τα χρήματα του θύματος. Η κίνησή της αυτή, στις 30 Ιουλίου, οδήγησε στις ραγδαίες εξελίξεις.

Σε έφοδο που πραγματοποίησαν οι αρχές στο σπίτι της οικογένειας την 1η Αυγούστου, εντοπίστηκαν ένα μεταλλικό αντίγραφο πιστολιού (τύπου Γκλοκ) και ένα στρατιωτικό μαχαίρι.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και το υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Βίντεο φέρεται να τον δείχνει να φτάνει στο διαμέρισμα της Ρος το βράδυ της 15ης Ιουλίου με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της συζύγου του. Το τελευταίο ίχνος ζωής της Βρετανίδας καταγράφηκε στις 21:41 εκείνης της νύχτας, όταν μίλησε με στενή της φίλη.

Γύρω στις 10 το βράδυ της επόμενης ημέρας (16 Ιουλίου), οι κάμερες τον κατέγραψαν να μεταφέρει μια βαλίτσα προς το εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ, απ' όπου αποχώρησε περίπου 13 λεπτά αργότερα, έχοντας μαζί του μόνο ένα μπλε σακίδιο.

Από πρόσφυγας και πυγμάχος, ιδρυτής ΜΚΟ

Ο Αχμαντζάι και η 28χρονη Αμερικανίδα σύζυγός του είχαν γνωριστεί το 2021 ενώ εργάζονταν σε ιεραποστολή για πρόσφυγες στην Αθήνα και παντρεύτηκαν το 2023, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της οικογένειας της Χολ από την Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Μαζί ίδρυσαν την οργάνωση Love Every Nation Athens («Αγάπα Κάθε Έθνος της Αθήνας»). Το διαμέρισμα όπου διέμενε η Ρος ανήκε στην οργάνωσή τους, γι' αυτό και το ζευγάρι διέθετε κλειδιά. Μέσω της ΜΚΟ οργάνωναν δωρεάν προπονήσεις πυγμαχίας για ασυνόδευτα αγόρια και διένειμαν τρόφιμα σε οικογένειες προσφύγων.

Γεννημένος στο Αφγανιστάν, έχασε τον στρατιωτικό πατέρα του από τους Ταλιμπάν σε ηλικία τριών ετών. Ο μεγαλύτερος αδερφός του απήχθη και αγνοείται, ενώ η μητέρα και τα μικρότερα αδέρφια του σκοτώθηκαν από βομβιστή αυτοκτονίας. Διέσχισε με τα πόδια το Πακιστάν, το Ιράν και την Τουρκία, βλέποντας συνοδοιπόρους του να πεθαίνουν, μέχρι να φτάσει τελικά στη Μυτιλήνη το 2016 σε ηλικία 16 ετών. Μάλιστα, η ιστορία του έχει γίνει θέμα σε βιβλίο με τίτλο «Από την Κόλαση στο Σπίτι», όπου ο ίδιος έγραφε: «Όσο σκοτεινή κι αν είναι η ιστορία σου, υπάρχει πάντα φως στο τέλος του τούνελ».

Αστυνομικές πηγές, πάντως, αποκαλύπτουν μια άλλη πτυχή: ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στη σύζυγό του ότι ήταν θυμωμένος με τη Βρετανίδα, επειδή, όπως υποστήριζε, «προσπαθούσε να τον επηρεάσει θρησκευτικά, ωθώντας τον να ενταχθεί στην αυστηρότερη χριστιανική της ομάδα, κάτι που του είχε γίνει αφόρητο».

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