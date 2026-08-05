Μαξίμου: Στις 11:00 η Διυπουργική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

Ενημέρωση και συντονισμός για την καταγραφή των ζημιών και τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους αναμένονται στη σημερινή Διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο να υλοποιηθούν με γρήγορο ρυθμό τα μέτρα στήριξης.

Η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη έχει προγραμματιστεί στις 11:00. Θα συμμετέχει και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος προκειμένου να ενημερώσει για το έργο των κλιμακίων που καταγράφουν τις ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες για τον σχεδιασμό για την ταχύτερη απόδοση των αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους κατοίκους, αγρότες και επιχειρηματίες.