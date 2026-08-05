Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ρίψεις νερού από 4 ελικόπτερα - Καλύτερη εικόνα με φόβους για αναζωπυρώσεις

Snapshot Η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρουσιάζει βελτίωση, αλλά παραμένουν φόβοι για αναζωπυρώσεις σε τρία κύρια σημεία.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 4 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα, με σημαντικές ζημιές σε Βοιωτία και Αττική.

Περιοχές της Αττικής, Εύβοιας, Χίου και Λέσβου βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, με ενεργοποίηση πόρων και συντονισμό δήμων και περιφερειών για πρόληψη και αντιμετώπιση. Snapshot powered by AI

Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την Πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περιοχές της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα για να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονταν καθώς και σε καπνογόνα σημεία, τα οποία ωστόσο έχουν μειωθεί. Τα τρία κύρια σημεία που απασχολούσαν τις δυνάμεις είναι αυτό μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς Κανδήλι Μεγάρων αλλά και προς Αγία Παρασκευή - Άγιο Νεκτάριο.

Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ειδικότερα για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4 ελικόπτερα ενώ στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων καθώς, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Παράλληλα συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.

Για σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου. Για το λόγο αυτό οι παραπάνω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Επιπλέον σε γενική επιφυλακή παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

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