Nα πώς μπορείς να “ξεκλειδώσεις” το κρυφό παιχνίδι του TikTok
Δείτε στο βίντεο κρυφό παιχνίδι που μπορείς να παίξεις δωρεάν
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Βαρέθηκες να σκρολάρεις ατέρμονα από βίντεο σε βίντεο στο TikTok;
Το ήξερες ότι το TikTok έχει ένα κρυφό παιχνίδι που μπορείς να παίξεις δωρεάν, όποτε θέλεις να χαλαρώσεις;
Για να το “ξεκλειδώσεις” το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας στα μηνύματά σου, να διαλέξεις μία επαφή, να την στείλεις ένα Emoji και στη συνέχεια να το πατήσεις.
Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί
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