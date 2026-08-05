Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής η ΕΛΑΣ

Snapshot Κλιμάκιο της ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη επισκέπτεται τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής στις 5 Αυγούστου.

Η περιοδεία ξεκινά στις 9:30 από το Πόρτο Γερμενό με συνάντηση με τον δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Στις 10:30 το κλιμάκιο επισκέπτεται το Συντονιστικό Κέντρο «Όλυμπος» στα Βίλλια για ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα σχετικά με τις επιχειρήσεις και την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές.

Η περιοδεία ολοκληρώνεται στις 12:00 το μεσημέρι στα Μέγαρα. Snapshot powered by AI

Κλιμάκιο της ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, θα επισκεφθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου τις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί από το Πόρτο Γερμενό, όπου, στην είσοδο του οικισμού, το κλιμάκιο θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μάνδρας - Ειδυλλίας και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Στις 10:30 θα ακολουθήσει επίσκεψη στα Βίλλια και ειδικότερα στο Συντονιστικό Κέντρο «Όλυμπος», το οποίο λειτουργεί εντός της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Βιλλίων. Εκεί θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη των επιχειρήσεων και την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές.

Η περιοδεία του κλιμακίου της ΕΛΑΣ θα ολοκληρωθεί στις 12:00 το μεσημέρι στα Μέγαρα.

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