Κυψέλη: Ο Αφγανός «δολοφόνος με τη βαλίτσα» & το θρίλερ – Οι υποψίες για εμμονή και το μοιραίο βράδυ

Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 38χρονη Σκωτσέζα να δολοφονήθηκε έπειτα από απόρριψη ερωτικού ενδιαφέροντος – Καθοριστική η μαρτυρία της συζύγου του κατηγορούμενου από το Αφγανιστάν

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κυψέλη: Ο Αφγανός «δολοφόνος με τη βαλίτσα» & το θρίλερ – Οι υποψίες για εμμονή και το μοιραίο βράδυ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Μία βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην «καρδιά» της Αθήνας και συγκεκριμένα την Κυψέλη, έκρυβε ένα φρικτό μυστικό. Τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση της Σκωτσέζας εθελόντριας, Ελίζαμπεθ Ρος, οι Αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μία υπόθεση που εξελίχθηκε σε θρίλερ, με έναν 26χρονο Αφγανό στο επίκεντρο της έρευνας.

Ο Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της γυναίκας, ενδέχεται να προέβη στη φρικτή πράξη επειδή εκείνη απέρριψε το ερωτικό του ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές.

Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά ότι η 38χρονη Ελίζαμπεθ – Τζέιν Ρος ίσως πάλεψε με τον 26χρονο Σαρίφ Αχμαντζάι στο διαμέρισμά της στην Αθήνα, το βράδυ που εξαφανίστηκε.

Η Σκωτσέζα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, στις 18 Ιουλίου, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Καθοριστική ήταν η μαρτυρία της συζύγου του Αχμαντζάι, που φέρεται να αποκάλυψε ότι αυτός επισκέφθηκε το διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ το βράδυ της εξαφάνισής της.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ξύπνησε τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου και διαπίστωσε πως ο σύζυγός της έλειπε. Όταν εντόπισε την τοποθεσία του μέσω της εφαρμογής Find My Friends, αυτή έδειχνε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Σκωτσέζας.

Καλλιακμάνης στη Sun: «Μήπως τον απέρριψε; Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί»

Ο πρώην αστυνομικός και επικεφαλής της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε στη Sun: «Πήγε στο διαμέρισμα όπου έμενε για κάποιο λόγο και δεν θεωρείται ότι ο λόγος αυτός ήταν η ληστεία ή η κλοπή των καρτών της. Τι ήταν αυτό; Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τον απέρριψε; Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Η Ελίζαμπεθ φέρεται να είχε γνωρίσει τον Αχμαντζάι και τη σύζυγό του, Αλαΐνα, ενώ εργαζόταν εθελοντικά σε φιλανθρωπική οργάνωση για πρόσφυγες. Το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, τής είχε παραχωρηθεί από τη ΜΚΟ του ζευγαριού, γεγονός που σήμαινε ότι ο Αχμαντζάι διέθετε κλειδί για να εισέλθει.

Άλλη πηγή με γνώση της έρευνας είπε πως «δεν έχει ομολογήσει τη δολοφονία, όμως τα στοιχεία υπάρχουν». «Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι είχε αισθήματα για τη Ρος, τα οποία εκείνη απέρριψε. Ήταν πολύ θρησκευόμενη και η σύζυγός του ήταν φίλη της. Δεν πιστεύουμε ότι θα πήγαινε εκεί. Ήταν αυτό η αιτία ενός καυγά που σημειώθηκε στο διαμέρισμα τη νύχτα της 15ης Ιουλίου;», προσέθεσε.

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Η Ελληνική Αστυνομία είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο Αφγανός μετανάστης παραδέχθηκε πως πέταξε το πτώμα και έκλεψε τις τραπεζικές κάρτες της Ελίζαμπεθ. Ωστόσο, ο Αχμαντζάι υποστήριξε ότι η Σκωτσέζα ήταν ήδη νεκρή όταν πήγε να την επισκεφθεί στο διαμέρισμά της.

Η σορός της εντοπίστηκε αργότερα από έναν άστεγο άνδρα σε ερειπωμένο κτήριο στην Κυψέλη, απέναντι από γυμναστήριο όπου προπονείτο ο Αχμαντζάι.

Ανατριχιαστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει άνδρα που ταιριάζει στην περιγραφή του Αφγανού, να μεταφέρει μία μαύρη βαλίτσα στους δρόμους της Αθήνας στις 16 Ιουλίου. Ο Αχμαντζάι είχε ανεβάσει τον Μάιο στον λογαριασμό του στο Instagram μία selfie, φορώντας το ίδιο σορτς με τον άνδρα που κατεγράφη από τις κάμερες.

Η σύζυγός του Αλαΐνα, με την οποία έχει ένα μικρό παιδί, προκάλεσε επίσης υποψίες στις Αρχές μετά τη λήψη σειράς ακριβών δώρων. Ο Αχμαντζάι τής είχε δώσει 2.550 ευρώ και ένα νέο iPhone 17 Pro, το οποίο η Αλαΐνα φοβήθηκε ότι ίσως είχε αγοραστεί με χρήματα από τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες της Ελίζαμπεθ.

Ο Αχμαντζάι κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράνομη κατοχή όπλου. Οι άνθρωποι που γνώριζαν την Ελίζαμπεθ Ρος μιλούν για μια γυναίκα με «ακατάπαυστη αφοσίωση» στη βοήθεια των άλλων και αποχαιρέτησαν τη «καλή Σαμαρείτισσα».

Ο Αχμαντζάι έφυγε από το Αφγανιστάν το 2016 και σύμφωνα με δημοσιεύματα, πλήρωσε διακινητές για να τον μεταφέρουν στη Μεγάλη Βρετανία. Πέρασε από το Πακιστάν, το Ιράν και την Τουρκία, πριν τελικά εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Γνώρισε τη σύζυγό του Αλαΐνα Χολ, από την Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν εργαζόταν ως μεταφραστής σε καταυλισμό μεταναστών. Το ζευγάρι ήρθε πιο κοντά μετά τη μεταστροφή του Αφγανού στον χριστιανισμό το 2017 και τελικά παντρεύτηκε το 2023.

Η Αλαΐνα είχε γράψει στο διαδίκτυο: «Είχα δει την εξέλιξή του και την καρδιά του για τον Θεό και αυτό με γοήτευσε. Προσευχηθήκαμε πολύ για το αν έπρεπε να προχωρήσουμε στη σχέση μας, ζητώντας πρώτα την έγκριση του Θεού. Φαινόταν ότι οι πόρτες άνοιγαν για εμάς».

Ωστόσο, οι γονείς της φέρεται να ήταν πάντα αντίθετοι με αυτή την ένωση. Η θεία της, Λιν Χολ, δήλωσε ότι ο αδελφός της Τόμας, 65 ετών και η σύζυγός του Σούζαν, 61 ετών, είχαν ανέκαθεν αμφιβολίες για τον γάμο. Σε συνέντευξή της στη Daily Mail είπε: «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι’ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η σύζυγός του ποτέ δεν ήθελαν να παντρευτούν».

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