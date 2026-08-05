Πιερία: Μοτοσικλετιστής κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να βρεθεί μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πιερία: Μοτοσικλετιστής κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μοτοσικλετιστής στην Πιερία εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στη Μεθώνη.
  • Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πλήρωμα του ΕΚΑΒ για περαιτέρω νοσηλεία.
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα μεσάνυχτα ένας άνδρας από αρδευτικό κανάλι στη Μεθώνη Πιερίας, καθώς η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε εξετράπη της πορείας της.

Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

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