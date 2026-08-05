Πιερία: Μοτοσικλετιστής κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Snapshot Μοτοσικλετιστής στην Πιερία εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στη Μεθώνη.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πλήρωμα του ΕΚΑΒ για περαιτέρω νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα μεσάνυχτα ένας άνδρας από αρδευτικό κανάλι στη Μεθώνη Πιερίας, καθώς η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε εξετράπη της πορείας της.

Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.