CENTCOM: Ανοιχτό για την εμπορική ναυσιπλοΐα το νότιο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ

Snapshot Η νότια θαλάσσια οδός μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανοιχτή και ελεύθερη για όλα τα εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την CENTCOM.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν υποστηρίξει την ασφαλή διέλευση περισσότερων από 1.000 πλοίων τα τελευταία τρία μήνες.

Η CENTCOM αναφέρει ότι οι διελεύσεις συνεχίζονται παρόλη την «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα». Snapshot powered by AI

Ανοιχτή και ελεύθερη για όλα τα εμπορικά πλοία παραμένει η νότια θαλάσσια οδός μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 πλοία να διασχίσουν επιτυχώς τα Στενά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών.

Η CENTCOM σημειώνει ότι οι διελεύσεις συνεχίζονται και σήμερα, παρά, όπως υποστηρίζει, την «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».