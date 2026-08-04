Λέρος: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα στην Αγία Μαρίνα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (04/08) στην Αγία Μαρίνα της Λέρου.

Φορτηγό που κινείτο με όπισθεν, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μία γυναίκα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η άτυχη γυναίκα μόλις είχε φτάσει στο νησί με την κόρη της κι έβγαζε φωτογραφίες το τοπίο

Η 58άχρονη γυναίκα που σκοτώθηκε, μόλις είχε φτάσει για διακοπές στο νησί του νοτιοανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, μαζί με τη 18άχρονη κόρη της, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Μάλιστα, είχε εντυπωσιαστεί από τις γραφικές εικόνες της παραλιακής οδού στην Αγία Μαρίνα και είχε πάει να απαθανατίσει τα τοπία με το κινητό της τηλέφωνο. Το δυστύχημα σημειώθηκε έξω από γνωστό εστιατόριο, όταν οδηγός φορτηγού που κινείτο με όπισθεν, φέρεται να μην την αντιλήφθηκε και την παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο της γυναίκας.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ, διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.