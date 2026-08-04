Νεότερη ενημέρωση για τις πυρκαγιές: Αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία - Πού υπάρχουν εστίες

Snapshot Από την 1η Ιανουαρίου έχουν επιβληθεί 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ και έχουν γίνει 264 συλλήψεις για πυρκαγιές.

Η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στην Αττικοβοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε πολλαπλές εστίες με ενεργές εστίες κοντά σε παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακοτό.

Νέες πυρκαγιές σε περιοχές όπως το Κιλκίς, η Θεσπρωτία και ο Άγιος Λαυρέντιος έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Συλλήψεις και πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε υπαίτιους για πυρκαγιές σε Ραφήνα, Ίλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για τις φωτιές προχώρησε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας και εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Για την Αττικοβοιωτία, για Πέμπτη μέρα οι δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίον των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακοτό», είπε για τη Δυτική Αττική.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε αρκετές νέες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν και σήμερα όπως σε Κιλκίς, Θεσπρωτία, Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου κα άλλες για τις οποίες τόνισε ότι όλες έχουν ελεγχθεί.

«Συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια», υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Βαθρακογιάννης αναφερόμενος σε περιστατικά στη Ραφήνα, στο Ίλιον , στη νέα Κηφισιά. «Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και επιβλήθηκε πρόστιμο 3000 ευρώ», ανέφερε ενώ πρόσθεσε ακόμη ένα περιστατικό στη Χαλκιδική.

«Από την 1 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί 660 διοικητικά πρόστιμα ύψους 1 εκ ευρώ και έχουν γίνει 264 συλλήψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια», τόνισε και προχώρησε κλείνοντας την ενημέρωση νέες συστάσεις.

Διαβάστε επίσης