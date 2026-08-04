Πάρος: Τρεις 17χρονοι πλαστογράφησαν τα στοιχεία ταυτότητας για να μπουν σε νυχτερινό κατάστημα

Snapshot Τρεις 17χρονοι στην Πάρο συνελήφθησαν για πλαστογράφηση ψηφιακών στοιχείων ταυτότητας προκειμένου να εισέλθουν σε νυχτερινό κατάστημα και να καταναλώσουν αλκοόλ.

Ένας από τους ανήλικους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι είχαν αλλοιώσει ψηφιακά την ημερομηνία γέννησης στο δελτίο ταυτότητας από το Gov.gr.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Snapshot powered by AI

Τρεις 17χρονοι συνελήφθησαν εχθές στην Πάρο, αφού ο ένας κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι ανήλικοι φέρεται να πλαστογράφησαν τα ψηφιακά στοιχεία της ταυτότητάς τους προκειμένου να φαίνονται ενήλικες για να μπορέσουν να μπουν σε βραδινό κατάστημα εστίασης και να καταναλώσουν αλκοολούχα ποτά.

Ωστόσο, αφού ο ένας 17χρονος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, ενεργοποιήθηκε η έρευνα της αστυνομίας από την οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν αλλοιώσει, μέσω ψηφιακής επεξεργασίας, την ημερομηνία γέννησης του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας που είχαν ανακτήσει από το Gov.gr, ώστε να φαίνονται ενήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

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