Κρήτη: 13χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Καστελίου
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Δύο νεαροί στην Κρήτη μεταφέρθηκαν εκτάκτως στο νοσοκομείο το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Καστελίου και πρόκειται για έναν 19χρονο αλλοδαπό και έναν μόλις 13χρονο Έλληνα, οι οποίοι κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών.
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