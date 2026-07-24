Ξεσπά ο Σαγιώρ: «Βουλώστε το εσείς οι καλοθελητές-Η κόρη της ήταν καθημερινά δίπλα στη Μαίρη Λίντα»

Snapshot Ο Τάκης Σαγιώρ υπερασπίστηκε δημόσια την κόρη της Μαίρης Λίντα, Βάλια, μετά τα επικριτικά σχόλια για τη φροντίδα της μητέρας της.

Η κόρη της σπουδαίας ερμηνεύτριας την επισκεπτόταν καθημερινά κατά τα οκτώ χρόνια που η μητέρα της βρισκόταν στο γηροκομείο.

Η Μαίρη Λίντα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας που επέβαλαν τη νοσηλεία της σε εξειδικευμένο ίδρυμα.

Ο Τάκης Σαγιώρ χαρακτήρισε την κόρη της «αξιοπρεπή κυρία» και κατηγόρησε όσους σχολίασαν αρνητικά τις επιλογές της οικογένειας. Snapshot powered by AI

Μία νέα ανάρτηση για τη Μαίρη Λίντα δημοσίευσε ο Τάκης Σαγιώρ, υπερασπιζόμενος την κόρη της σπουδαίας ερμηνεύτριας, Βάλια, απέναντι στα επικριτικά σχόλια που διατυπώθηκαν από κάποιους.

Ο στενός φίλος της Μαίρης Λίντα - με την οποία είχε φτάσει κοντά στον γάμο, καθώς είχαν αρραβωνιαστεί -έκανε λόγο για μια «αξιοπρεπή κυρία», τονίζοντας πως η κόρη της σπουδαίας ερμηνεύτριας βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό της όλα τα χρόνια της παραμονής της στο γηροκομείο, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει με σκληρή γλώσσα σε όσους την κατηγόρησαν για την απόφαση νοσηλείας της μητέρας της.

Η νέα ανάρτηση του Τάκη Σαγιώρ:

«ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ "ΚΥΡΙΑ" όπως πάντα η κόρη της ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ Ευαγγελία (Βάλια)!!! Μια μορφωμένη, καλλιεργημένη γυναίκα που από μικρή απεχθανόταν τη δημοσιότητα!!! Όλα αυτά τα 8 χρόνια που η μητέρα της βρισκόταν στο γηροκομείο, την επισκεπτόταν καθημερινά!!!!!

Για τους καλοθελητές και τις φαρμακόγλωσσες, η Μαίρη αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και έπρεπε να νοσηλευτεί είτε σε νοσοκομείο είτε σε γηροκομείο, όπου υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό. Γι' αυτό όλοι εσείς που ασχολείστε μόνο με τις ζωές των άλλων... βουλώστε το!»

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