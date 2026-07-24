Μαίρη Λίντα: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

Πλήθος κόσμου σπεύδει για να αποχαιρετήσει τη Μαίρη Λίντα στο Γηροκομείο Αθηνών

Μαίρη Λίντα: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Μαίρη Λίντα, σημαντική φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και η εξόδιος ακολουθία της έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αντρέα στο Γηροκομείο Αθηνών.
  • Στην κηδεία της παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και εκπρόσωποι της πολιτιστικής κοινότητας, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά της.
  • Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η Χαρούλα Αλεξίου και η οικογένεια της Βίκυς Μοσχολιού.
  • Η Μαίρη Λίντα συνέχισε να αγαπά και να τραγουδά μέχρι το τέλος της ζωής της, όπως τόνισαν στενοί συνεργάτες και φίλοι, ενώ το τελευταίο της τραγούδι ηχογραφήθηκε το 2019.
  • Η καλλιτεχνική κληρονομιά της Μαίρης Λίντα παραμένει σημαντική και θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς και φίλοι, αποχαιρετούν σήμερα τη Μαίρη Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Η εξόδιους ακολουθία πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντρέα του Γηροκομείου Αθηνών, στο οποίο η σπουδαία ερμηνεύτρια ζούσε το τελευταίο διάστημα της ζωής της.

Αντί στεφάνων, δωρεές στο Γηροκομείο Αθηνών

Με επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της Μαίρης Λίντα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεά προς το Γηροκομείο Αθηνών.

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Φωτογραφία: Νίκος Ραζής

[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

Η κόρη της Μαίρης Λίντα, Ευαγγελία

Eurokinissi

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου και πλήθος κόσμου θα δώσουν το «παρών» για να την αποχαιρετήσουν, τιμώντας τη μνήμη και την πολύχρονη προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό.

Οι πρώτες εικόνες από τον χώρο της κηδείας αποτυπώνουν τα στεφάνια που έχουν σταλεί στη μνήμη της, ως φόρο τιμής στην προσφορά και την προσωπικότητά της.

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Φωτογραφία: Νίκος Ραζής

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Φωτογραφία: Νίκος Ραζής

κηδεία Λίντα
[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν στεφάνια από τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, την Χαρούλα Αλεξίου, τους εργαζόμενους του Γηροκομείου Αθηνών, τον Ηλία Μαροσούλη, τον Άγγελο Κοταρίδη, την οικογένεια Βίκυς Μοσχολιού, καθώς και από τις κινηματογραφικές παραγωγές Καραγιάννη-Καρατζόπουλου.

[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

Η Λουκίλα Καρρέρ, σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, μίλησε με συγκίνηση για τη Μαίρη Λίντα, τονίζοντας πως το τραγούδι ήταν η μεγάλη της αγάπη. Όπως ανέφερε, η σπουδαία ερμηνεύτρια δεν έπαψε ποτέ να τραγουδά και ζούσε μέσα από τη μουσική μέχρι το τέλος της ζωής της.

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Λουκίλα Καρρέρ και Βασίλης Καπερνάρος

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο ερμηνευτής Κωνσταντίνος Χανιάς, ο οποίος μίλησε για τη στενή σχέση που ανέπτυξε με τη Μαίρη Λίντα και για το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε σε στούντιο, τις «Υποσχέσεις».

Όπως αποκάλυψε, η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε πει προφητικά πως ίσως αυτό να ήταν το τελευταίο τραγούδι της. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε το 2019, έπειτα από δική της επιθυμία, με τον ίδιο να τη συνοδεύει στη δεύτερη φωνή. «Ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί καλλιτεχνικά», ανέφερε συγκινημένος.

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Γηροκομείου Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «μέρα πένθους» για το ίδρυμα. Όπως ανέφερε, η Μαίρη Λίντα ήταν ένας ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος, που διατηρούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή τη μοναδική της φωνή και την αγάπη της για το τραγούδι. «Θα τη θυμόμαστε για πάντα, θα μείνει στις καρδιές μας και της ευχόμαστε καλό ταξίδι», είπε, αποχαιρετώντας τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Ανάμεσα στον κόσμο που βρέθηκε στο Γηροκομείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει τη Μαίρη Λίντα ήταν και θαυμαστές της, οι οποίοι μίλησαν με συγκίνηση για τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Μία από αυτούς ανέφερε πως ήταν μία γυναίκα που έκανε τα πάντα για να είναι σωστή στη δουλειά της και γι' αυτό την αγαπούσε ο κόσμος.

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Νικήτης Κακλαμάνης

[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

Γιάννης Μπουρνέλης

Eurokinissi
[388611] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

Σπύρος Μπιμπίλας

Eurokinissi
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Η παρακαταθήκη της Μαίρης Λίντα

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες ερμηνείες και μια πολύτιμη καλλιτεχνική κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.

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