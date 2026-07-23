Η Μαίρη Λίντα «κοιτά» με συγκίνηση το παρελθόν: Το σπάνιο στιγμιότυπο μέσα από το Γηροκομείο

Snapshot Η Μαίρη Λίντα πέθανε σε ηλικία 91 ετών την Τετάρτη 22 Ιουλίου, προκαλώντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Ο πρώην πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, Alexander Peck, μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία της Μαίρης Λίντα από το Γηροκομείο Αθηνών.

Η φωτογραφία δείχνει τη Μαίρη Λίντα να κρατάει μια εικόνα με τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Μίκη Θεοδωράκη και τη Νάνα Μούσχουρη από το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, όπου είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο.

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, με ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο η είδηση θανάτου της Μαίρης Λίντα, σε ηλικία 91 ετών την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να αποχαιρετήσουν την σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν ο πρώην πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, Alexander Peck, ο οποίος διατηρούσε φιλική σχέση με τη Μαίρη Λίντα.

Ο ίδιος μοιράστηκε ένα σπάνιο στιγμιότυπο από πρόσφατη επίσκεψή του στο Γηροκομείο Αθηνών στο οποίο φαίνεται η Μαίρη Λίντα ξαπλωμένη στο κερεβάτι του δωματίου της να κρατά μία φωτογραφία με την ίδια, τον Μάνο Χατζηδάκι, τον Μίκη Θεοδωράκη και τη Νάνα Μούσχουρη από το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, όπου είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο.

«Σε μία από τις πολλές συναντήσεις μας με την αείμνηστη Μαίρη Λίντα, θυμόταν με συγκίνηση την ιστορία πίσω από αυτή την εμβληματική φωτογραφία, όπου ποζάρει δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο Χατζιδάκι και τη Νάνα Μούσχουρη».

Αύριο η κηδεία της Μαίρης Λίντα

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου , στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στον χώρο του Γηροκομείου Αθηνών, εκεί όπου η ίδια είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

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