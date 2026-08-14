Ανατροπή στην υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε - Αναμένεται να δηλώσει ένοχος

Μία εντυπωσιακή ανατροπή φαίνεται να έχει σημειωθεί στην πολύκροτη υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον διευθύνων σύμβουλο της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο 28χρονος αναμένεται να δηλώσει ένοχος, αν και έχει ακόμη χρόνο να αλλάξει γνώμη. Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters και οι New York Times.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μέχρι σήμερα ο 28χρονος είχε δηλώσει αθώος τόσο στην ομοσπονδιακή όσο και στην πολιτειακή υπόθεση.

Τόσο, οι δικηγόροι του Μαντζιόνε όσο και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν την εξέλιξη, πριν από την ακροαματική διαδικασία η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες.

Ο 28χρονος Μαντζιόνε κατηγορείται τόσο από ομοσπονδιακούς όσο και από πολιτειακούς εισαγγελείς ότι δολοφόνησε τον 50χρονο Τόμσον, αφού του έστησε ενέδρα έξω από ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης στις 4 Δεκεμβρίου 2024, καθώς ο CEO της ασφαλιστικής εταιρείας κατευθυνόταν προς μια ετήσια συνδιάσκεψη επενδυτών της UnitedHealth Group.

Ο Μπράιαν Τόμσον UnitedHealthCare μέσω CNN

Εάν δηλώσει ένοχος, η υπόθεση θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκη

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η δίκη αυτή θα προχωρήσει σε περίπτωση που ο Μαντζιόνε ομολογήσει την ενοχή του στην ομοσπονδιακή υπόθεση, καθώς η δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ θα πρέπει να αποδεχθεί την παραδοχή ενοχής.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε αρχικά ασκήσει εναντίον του 28χρονου κατηγορίες για φόνο με χρήση πυροβόλου όπλου, δύο αδικήματα για stalking που οδήγησαν σε θάνατο και χρήση όπλου με σιγαστήρα σε έγκλημα βίας.

Η αρχική ομοσπονδιακή δίωξη προέβλεπε ακόμη και τη δυνατότητα επιβολής της θανατικής ποινής.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2026, η δικαστής Γκάρνετ απέρριψε τις ομοσπονδιακές κατηγορίες για φόνο και όπλα για νομικούς λόγους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Σύμφωνα με το Reuters, παραμένουν οι κατηγορίες για stalking, οι οποίες μπορούν να επισύρουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, κατηγορούμενος για την δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον εμφανίζεται στο δικαστήριο για ακρόαση στις 21 Φεβρουαρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. Associated Press

Ωστόσο, εάν ο Μαντζιόνε δηλώσει ένοχος, η υπόθεση θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκη.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που γίνει αυτό, οι συνήγοροί του αναμένεται να επικαλεστούν αρχή της «διπλής δίωξης» (double jeopardy), η οποία θα τον προστατεύσει από μια δεύτερη δίωξη για την ίδια πράξη, προκειμένου να ζητήσουν την απόρριψη της πολιτειακής κατηγορίας για δολοφονία. Να σημειωθεί ότι το ομοσπονδιακό κράτος και η Πολιτεία της Νέας Υόρκης θεωρούνται δύο διαφορετικές κυρίαρχες δικαιοδοσίες, γεγονός που επιτρέπει την άσκηση ξεχωριστών διώξεων.

Παρ’ όλα αυτά, η νομοθεσία της Νέας Υόρκης προβλέπει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέχεται αυξημένη προστασία όταν δύο ποινικές διαδικασίες αφορούν την ίδια πράξη.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 50χρονος Μπράιαν Τόμπσον δολοφονήθηκε ενώ κατευθυνόταν πεζός προς ξενοδοχείο στο Μανχάταν, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ετήσια συνάντηση επενδυτών της UnitedHealth Group.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε έναν μασκοφόρο να τον πυροβολεί πισώπλατα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω στις σφαίρες ήταν χαραγμένες οι λέξεις delay, deny και depose, παραλλαγή γνωστής φράσης που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πρακτικές με τις οποίες ασφαλιστικές εταιρείες αποφεύγουν την καταβολή αποζημιώσεων.

Ο Μαντζιόνε, απόφοιτος πανεπιστημίου της Ivy League και μέλος εύπορης οικογένειας από το Μέριλαντ, συνελήφθη πέντε ημέρες αργότερα σε εστιατόριο McDonald’s στην πόλη Αλτούνα της Πενσιλβάνια, περίπου 370 χιλιόμετρα δυτικά του Μανχάταν.

Σε ακροαματική διαδικασία τον προηγούμενο μήνα, ο δικαστής Κάρο έκρινε ότι το όπλο και το σημειωματάριο, τα οποία σύμφωνα με την εισαγγελία συνδέουν τον Μαντζιόνε με τη δολοφονία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το όπλο, ένα πιστόλι κατασκευασμένο με τρισδιάστατο εκτυπωτή (3D printer), ταυτίζεται με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Τόμπσον.

Στο σημειωματάριο, σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν αναφορές στην πρόθεση να «ξεκάνει» (σ.σ. wack) στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας υγείας, καθώς και σε εξέγερση απέναντι στο «φονικό καρτέλ της ασφάλισης υγείας που τροφοδοτείται από την απληστία».

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