Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε ο πυγμάχος που έμεινε σε κώμα 221 ημέρες μετά από τραυματισμό στο ρινγκ

Τον Οκτώβριο του 2015, ο Κολόν, ο οποίος αγωνιζόταν τότε στην κατηγορία μεσαίων βαρών, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά από επανειλημμένα χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε ο πυγμάχος που έμεινε σε κώμα 221 ημέρες μετά από τραυματισμό στο ρινγκ
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  • Ο Πρίτσαρντ Κολόν, πρώην πυγμάχος μεσαίων βαρών, πέθανε σε ηλικία 33 ετών μετά από εγκεφαλικές βλάβες που υπέστη το 2015 λόγω αντικανονικών χτυπημάτων σε αγώνα.
  • Κατά τον αγώνα με τον Τερέλ Γουίλιαμς, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και κρανιακή κατάρρευση από παράνομα «rabbit punches».
  • Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου έμεινε σε κώμα για 221 ημέρες και μετά ξύπνησε με σοβαρές αναπηρίες.
  • Παρέμεινε υπό συνεχή φροντίδα της οικογένειάς του για περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι τον θάνατό του.
  • Ο Κολόν είχε σημαντικές διακρίσεις ως ερασιτέχνης πυγμάχος πριν τον τραυματισμό του, συμπεριλαμβανομένου χρυσού μεταλλίου στους Παναμερικανικούς Αγώνες Νέων.
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Ο πρώην πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν πέθανε σε ηλικία 33 ετών, περισσότερο από μια δεκαετία αφότου υπέστη καταστροφικές εγκεφαλικές βλάβες, αφού ο αντίπαλός του τον χτύπησε με αντικανονικά χτυπήματα.

Τον Οκτώβριο του 2015, ο Κολόν, ο οποίος αγωνιζόταν τότε στην κατηγορία μεσαίων βαρών, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά από επανειλημμένα χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού κατά τη διάρκεια αγώνα με τον Αμερικανό Τερέλ Γουίλιαμς στη Βιρτζίνια.

Αφού έκανε εμετό και κατέρρευσε στα αποδυτήρια μετά την ήττα του, ο Πορτορικανός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε σε κώμα για 221 ημέρες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ουίλιαμς, μέρος του κρανίου του κατέρρευσε ως αποτέλεσμα των επαναλαμβανόμενων «rabbit punches», τα οποία θεωρούνται παράνομα στο άθλημα.

Αφού ξύπνησε από το κώμα, ο Κολόν, παρέμεινε κατάκοιτος, έχοντας περιορισμένη επαφή με το περιβάλλον. Βρισκόταν υπό σχεδόν συνεχή φροντίδα από την οικογένειά του.

Ο Κόλον κατέκτησε πολλά εθνικά πρωταθλήματα ερασιτεχνών και κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες Νέων πριν γίνει επαγγελματίας.

Ο πατέρας του Κολόν και πρώην προπονητής του, Ρίτσαρντ, ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Καλημέρα σε όλους. Με λύπη σας ανακοινώνω τον θάνατο του γιου μου Πρίτσαρντ από αυτόν τον γήινο κόσμο. Τώρα βρίσκεται σε ένα καλύτερο μέρος.»

Μέχρι εκείνο τον μοιραίο αγώνα πριν από σχεδόν 11 χρόνια, ο Κολόν ήταν ένας από τους πιο υποσχόμενους νεαρούς πυγμάχους.

Μετά τον αγώνα εναντίον του Γουίλιαμς, ο Κολόν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν την ύπαρξη υποσκληρίδιου αιματώματος.

Υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, καθώς οι γιατροί προσπαθούσαν απεγνωσμένα να αφαιρέσουν το οίδημα στον εγκέφαλό του. Αφού παρέμεινε σε κώμα για 221 ημέρες, ο Κολόν ξύπνησε χωρίς να μπορεί να περπατήσει ή να μιλήσει.

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