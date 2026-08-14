Αγνώριστη η Νικόλ Κίντμαν: «Μοιάζει με τεχνητή νοημοσύνη»

Σάλο έχει προκαλέσει το νέο εξώφυλλο της Νικόλ Κίντμαν για τη βρετανική Vogue. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται  αγνώριστη, με τις «κακές γλώσσες» να σχολιάζουν πως η  εικόνα της είναι δημιούργημα ΑΙ

Newsroom

Αγνώριστη η Νικόλ Κίντμαν: «Μοιάζει με τεχνητή νοημοσύνη»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το νέο εξώφυλλο της Νικόλ Κίντμαν για τη βρετανική Vogue έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της υπερβολικής ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας της.
  • Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν ότι η φωτογραφία μοιάζει με δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης και ότι η ηθοποιός είναι σχεδόν αγνώριστη.
  • Η Νικόλ Κίντμαν παραχώρησε συνέντευξη όπου μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της μετά το διαζύγιό της και την απόφασή της να προχωρήσει με αισιοδοξία.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν προτίθεται να μειώσει τους ρυθμούς εργασίας της και θα συνεχίσει να υποστηρίζει γυναίκες σκηνοθέτες στη βιομηχανία του κινηματογράφου.
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Έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε το νέο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Νικόλ Κίντμαν. Η 59χρονη Αυστραλή σταρ φωτογραφίζεται με δημιουργίες των οίκων Stella McCartney, Hermès και Chloé, ωστόσο αυτό που τράβηξε την προσοχή του κοινού δεν ήταν το styling, αλλά η εμφανώς επεξεργασμένη εικόνα του προσώπου της.

Πολλοί χρήστες του Instagram κατήγγειλαν την υπερβολική χρήση ψηφιακού ρετούς, υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός είναι σχεδόν αγνώριστη. Αρκετοί μάλιστα σχολίασαν οτι πρόκειται για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλοι σημείωσαν πως αν δεν αναγραφόταν το όνομά της στο εξώφυλλο, δύσκολα θα αναγνώριζαν oτι πρόκειται για την βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια.

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«Είναι αυτή η εκδοχή ΑΙ της Νικόλ ; Δεν βλέπω την ομοιότητα. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική γυναίκα;» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Ειλικρινά, η επιθετική επεξεργασία φωτογραφιών αδικεί πλήρως τη Νικόλ Κίντμαν και κάθε άτομο στην ηλικιακή της ομάδα». «Δεν μοιάζει με τη Νικόλ Κίντμαν! Έπρεπε να διαβάσω για να δω ποια είναι» πρόσθεσε ένας τρίτος.

Πέρα από τη πολυσυζητημένη φωτογράφιση, η Νικόλ Κίντμαν παραχώρησε μια εξομολογητική συνέντευξη , όπου μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της μετά το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν. Η ίδια παραδέχθηκε ότι το μέλλον φαντάζει εντελώς άγνωστο, υπογραμμίζοντας ωστόσο την απόφασή της να προχωρήσει μπροστά με αισιοδοξία. «Το μέλλον μου είναι εντελώς άγνωστο αυτή τη στιγμή», παραδέχτηκε, προτού αποκαλύψει ότι κάποτε ένιωθε «πολύ φοβισμένη και βαθιά ευάλωτη», αλλά τελικά αποφάσισε ότι μπορούσε είτε «να κουλουριαστεί στη γωνιά της, είτε απλώς να προχωρήσει μπροστά με ελπίδα».

Εν όψει των 60ών γενεθλίων της την επόμενη χρονιά, η δημοφιλής ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να μειώσει τους ρυθμούς εργασίας της, δηλώνοντας αφοσιωμένη στην υποστήριξη γυναικών σκηνοθετών στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

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