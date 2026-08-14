Προφυλακίστηκε ο εμπρηστής της Σίνδου - «Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά»

Snapshot Ο 59χρονος ομολόγησε ότι έβαλε έξι φωτιές στην περιοχή της Σίνδου λόγω πίεσης από την εργασία του.

Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι έδρασε από «βλακεία» και ψυχολογική πίεση, ενώ σε μία περίπτωση είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του μετά την απολογία του.

Οι φωτιές προκάλεσαν καταστροφή σε συνολικά περίπου 35 στρέμματα αγροτικής γης από τις 8 έως τις 11 Αυγούστου.

Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση με κίνδυνο για ξένα πράγματα και ανθρώπους. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του 2ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογήθηκε ο 59χρονος που έχει ομολογήσει ότι έβαλε έξι φωτιές στην περιοχή της Σίνδου, υποστηρίζοντας πως οδηγήθηκε στις πράξεις του επειδή αισθανόταν έντονη πίεση από την εργασία του. Μετά την απολογία του, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν είχε δικηγόρο και του διορίστηκε συνήγορος από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, φέρεται να επανέλαβε κατά την απολογία του πως έβαλε τις φωτιές «από βλακεία», ενώ επικαλέστηκε την ψυχολογική πίεση που αντιμετώπιζε λόγω της δουλειάς του. Μάλιστα, για μία από τις περιπτώσεις ανέφερε ότι είχε καταναλώσει δύο ποτήρια κρασί και δεν είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όταν ο ανακριτής τον ρώτησε πώς είναι δυνατόν η επαγγελματική πίεση και μια «απερισκεψία» να τον οδήγησαν στην πρόκληση έξι πυρκαγιών, ο 59χρονος δεν έδωσε απάντηση και περιορίστηκε να κουνήσει το κεφάλι του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος φέρεται να κινούνταν με το όχημά του στην περιοχή και να έβαζε φωτιές σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου και είχε ως αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής γης, ενώ την επόμενη ημέρα, Κυριακή 9 Αυγούστου, δεύτερη φωτιά έκαψε περίπου 15 στρέμματα.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου φέρεται να προκάλεσε ακόμη τέσσερις εστίες στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν εκ νέου οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε βάρος του 59χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, με κίνδυνο για ξένα πράγματα και ανθρώπους.

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