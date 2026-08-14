Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 59χρονος εμπρηστής της Σίνδου

Snapshot Ο 59χρονος ομολόγησε ότι έβαλε έξι φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σίνδο μέσα σε τρεις ημέρες.

Ζήτησε συγγνώμη και ανέφερε ότι προχώρησε στις πράξεις λόγω πίεσης.

Του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Βίντεο δείχνει τον άνδρα να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και να απομακρύνεται με το αυτοκίνητό του.

Ο 59χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγήθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο 59χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έβαλε έξι φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σίνδο.

Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν «πίεση». Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Η στιγμή που 59χρονος στη Σίνδο, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και εξαφανίζεται

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που ο 59χρονος βάζει φωτιά στη Σίνδο Θεσσαλονίκης είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μέσα σε διάστημα τριών ημερών φέρεται να προκάλεσε συνολικά έξι εστίες πυρκαγιάς, μετακινούμενος με το αυτοκίνητό του από σημείο σε σημείο.

Στα πλάνα, ο άνδρας εμφανίζεται να σταματά το όχημά του μπλε χρώματος, να αποβιβάζεται και να βάζει φωτιά σε ξηρά χόρτα. Αφού τα χόρτα αρπάξουν φωτιά, επιστρέφει στο αυτοκίνητό του, επιβιβάζεται και απομακρύνεται από το σημείο.

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