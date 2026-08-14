Γιώργος Καραγκούνης: Ο «Τυπάρας» του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Μύκονο - Η βόλτα στα Ματογιάννια

Snapshot Ο Γιώργος Καραγκούνης βρίσκεται στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές και έκανε βόλτα στα Ματογιάννια με φίλους.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε ευδιάθετος και είχε θερμό χαιρετισμό με τον φωτογράφο Νίκο Ζώτο.

Ο δημοσιογράφος Πέτρος Νάζος τον συνεχάρη για την επιτυχημένη ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Καραγκούνης έχει φορέσει τις φανέλες πολλών σημαντικών ομάδων και ξεχωρίζει για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004 με την Εθνική Ελλάδας.

Παρά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, παραμένει αγαπητός στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η παρουσία του στη Μύκονο είναι αξιοσημείωτη. Snapshot powered by AI

Στη Μύκονο βρίσκεται για ακόμη ένα καλοκαίρι ο Γιώργος Καραγκούνης, ο οποίος επέλεξε το νησί των ανέμων για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο «Τυπάρας» του ελληνικού ποδοσφαίρου, μέλος της θρυλικής Εθνικής ομάδας του 2004 που κατέκτησε το Euro στην Πορτογαλία, απαθανατίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV κατά τη διάρκεια της βόλτας του στα Ματογιάννια.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της «χρυσής» γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου, έδειχνε ιδιαίτερα χαλαρός και ευδιάθετος, απολαμβάνοντας την έξοδό του μαζί με φίλους.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV, ο Γιώργος Καραγκούνης κινήθηκε στα κοσμικά σοκάκια των Ματογιαννίων μαζί με την παρέα του, απολαμβάνοντας μια χαλαρή βραδινή έξοδο.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας του, είχε θερμό χαιρετισμό και σύντομη συνομιλία με τον γνωστό φωτογράφο Νίκο Ζώτο, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις εδώ και χρόνια.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκε και ο δημοσιογράφος Πέτρος Νάζος, ο οποίος, σύμφωνα με το Mykonos Live TV, τον συνεχάρη για τη σπουδαία πορεία και τις επιτυχίες που έχει σημειώσει τόσο στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε τον πρώην διεθνή άσο σε ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση, να συνομιλεί με γνωστούς και φίλους και να απολαμβάνει τη βόλτα του στο κέντρο της Μυκόνου.

Ο Γιώργος Καραγκούνης έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες του Παναθηναϊκού, του Απόλλωνα Σμύρνης, της Ίντερ, της Μπενφίκα και της Φούλαμ.

Ωστόσο, μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του ήρθε με την Εθνική Ελλάδας, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004, στην Πορτογαλία.

Χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο «Τυπάρας» παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ η παρουσία του στη Μύκονο δεν περνά απαρατήρητη.

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