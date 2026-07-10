Ο Γιώργος Καραγκούνης συνάντησε την Σακίρα στον προημετελικό του Μουντιάλ 2026
H selfie που ανήρτησε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στα social media
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Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στις ΗΠΑ για να παρακαλουθήσει από κοντά τον προημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο στο Στάδιο Gillette.
Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε μία ευχάριστη συνάντηση, αφού στον ίδιο αγώνα ήταν και η Σακίρα.
Ο Γιώργος Καραγκούνης δεν έχασε ευκαιρία και απαθανάτισε τη στιγμή με μία selfie την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, το απόγευμα της Παρασκευής (10/7).
Η Κολομβιανή τραγουδίστρια ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, «Dai Dai».
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