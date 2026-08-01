Φωτιά στη Δομβραίνα: «Γύρισε ο άνεμος και ανέκοψε το κύμα της πυρκαγιάς», λέει ο δήμαρχος Θηβαίων

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δομβραίνα Βοιωτίας συνεχίζει να μαίνεται, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, είπε ο Γιώργος Αναστασίου, δήμαρχος Θηβαίων, μιλώντας στο OPEN το πρωί του Σαββάτου.

«Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο στη Δομβραίνα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα μαζί με την Πυροσβεστική. Μια επιχείρηση παραγωγής σκυροδέματος έχει υποστεί καταστροφές. Μια οικία καταστράφηκε ολοσχερώς στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και κάποιες στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Γύρισε ευτυχώς ο άνεμος από ανατολικός σε δυτικό και ανέκοψε το κύμα της φωτιάς στη Δομβραίνα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασίου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε το 112 για τη δασική πυρκαγιά που κατακαίει την περιοχή. Όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, όσοι βρίσκονται στη Δομβραίνα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας καλούνται να απομακρυνθούν εσπευσμένα κατευθυνόμενοι προς τη Θίσβη.

Οι αρμόδιες δυνάμεις ζητούν από τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας.

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