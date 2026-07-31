Φωτιά στο Ρέθυμνο: Αψήφησαν φλόγες και κύματα για να σώσουν 54 εγκλωβισμένους στην Πρέβελη

Snapshot Επαγγελματίες της θάλασσας και το Λιμενικό συνεργάστηκαν για τον απεγκλωβισμό 54 ατόμων από την παραλία της Πρέβελης λόγω πυρκαγιάς.

Η φωτιά περιέκλεισε την παραλία, αποκλείοντας κάθε διαφυγή από τη στεριά και καθιστώντας τη θάλασσα τη μόνη ασφαλή διέξοδο.

Τα ιδιωτικά σκάφη προσέγγιζαν την παραλία και μετέφεραν τους εγκλωβισμένους στα σκάφη του Λιμενικού σε διαδοχικές μεταφορές.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς ανθρώπινα θύματα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την ένταση της πυρκαγιάς.

Υπάρχει ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές στην περιοχή, που συμβαίνουν κάθε χρόνο υπό τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Σκηνές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία της Πρέβελης, όταν η μεγάλη φωτιά περικύκλωσε την περιοχή, εγκλωβίζοντας δεκάδες λουόμενους που δεν είχαν καμία δυνατότητα διαφυγής από τη στεριά. Με τη φωτιά να εξαπλώνεται ταχύτατα και τους πυκνούς καπνούς να κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική, η μοναδική ασφαλής διέξοδος ήταν η θάλασσα.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού αλλά και επαγγελματίες της θάλασσας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα των Αρχών, συμβάλλοντας στον ασφαλή απεγκλωβισμό των ανθρώπων.

Γιώργος Κεφάλας: «Απεγκλωβίσαμε 54 άτομα δεν μπορούσε να προσεγγίσει το λιμενικό»

Ο επαγγελματίας του θαλάσσιου τουρισμού, Γιώργος Κεφάλας, περιγράφει στο Newsbomb τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης.

«Με πήραν τηλέφωνο από το Λιμενικό της Αγίας Γαλήνης για να πάω να βοηθήσω με το σκάφος μου. Δεν το σκεφτήκαμε λεπτό! Μαζί με έναν συνεργάτη μου φτάσαμε στην περιοχή και βρήκαμε δύο με τρία σκάφη του Λιμενικού, τα οποία δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν την παραλία της Πρέβελης. Στη συνέχεια ήρθε ακόμη ένα σκάφος με τέσσερις συναδέλφους, επαγγελματίες του ναυτικού τουρισμού. Συνολικά πέντε άτομα με δύο σκάφη απεγκλωβίσαμε 54 ανθρώπους. Το ένα σκάφος πλησίαζε την παραλία, παραλάμβανε τους εγκλωβισμένους και τους μετέφερε στα σκάφη του Λιμενικού, ενώ το δεύτερο έκανε αμέσως την επόμενη προσέγγιση. Πραγματοποιήσαμε τέσσερις με πέντε διαδρομές. Η κατάσταση ήταν αποπνικτική.

Ευτυχώς η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, σήμερα, (Παρασκευή 31 Ιουλίου), δεν χρειάστηκε να συνδράμει εκ νέου στις επιχειρήσεις, ενώ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές στην περιοχή.

«Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όταν επικρατούν αυτά τα μελτέμια, κάποιοι θέλουν να μας κάψουν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εύχομαι να είναι η τελευταία».

«Δεν μπορούσαμε να φύγουμε, είχε πιάσει δεξιά και αριστερά φωτιά»

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στην παραλία και έζησαν από κοντά τον κίνδυνο ήταν και ο Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος περιέγραψε με λίγες λέξεις στο Newsbomb την εικόνα που αντίκριζαν οι εγκλωβισμένοι.

«Δεν μπορούσαμε να φύγουμε γιατί είχε πιάσει και δεξιά και αριστερά φωτιά».

Η φωτιά είχε δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την παραλία, αποκλείοντας κάθε οδό διαφυγής από την ξηρά. Οι εγκλωβισμένοι παρακολουθούσαν τις φλόγες να πλησιάζουν, ενώ ο καπνός δυσκόλευε ολοένα και περισσότερο την παραμονή τους στο σημείο, μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης από θαλάσσης.

Διαδοχικές μεταφορές προς τα σκάφη του Λιμενικού

Με συντονισμένες κινήσεις, τα ιδιωτικά σκάφη προσέγγιζαν διαρκώς την παραλία, παραλάμβαναν ομάδες εγκλωβισμένων και τους μετέφεραν στα σκάφη του Λιμενικού που περίμεναν σε ασφαλή απόσταση λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών. Η διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές μέχρι να απομακρυνθούν όλοι οι άνθρωποι με ασφάλεια.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού και των επαγγελματιών της περιοχής, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή, παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες, τους θυελλώδεις ανέμους και τη μεγάλη ένταση της πυρκαγιάς.

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