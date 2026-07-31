Καιρός - Σάκης Αρναούτογλου: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ

Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Ζωή Μακρυγιάννη

Καιρός - Σάκης Αρναούτογλου: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ
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  • Το Σάββατο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ, με συναγερμό για νότια Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς στα βόρεια και θα φτάσει τους 31 βαθμούς στα κεντρικά.
  • Στα δυτικά νησιωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει έως 36 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά νησιωτικά θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς.
  • Την Κυριακή 2 Αυγούστου έως και την Τρίτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια, με ενισχυμένους ανέμους έως και την Τετάρτη.
  • Στις 9/8 και στις 10/8 προβλέπονται θερμοκρασίες 38 έως 39 βαθμών.
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Οι ισχυροί άνεμοι θα μονοπωλήσουν για ακόμα μια ημέρα στο σκηνικό του καιρού, καθώς θα είναι θυελλώδεις και αύριο, Σάββατο, με τον Σάκη Αρναούτογλου να τονίζει ότι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ.

Η νότια Εύβοια, η Αττική και η Πελοπόννησος είναι οι τρεις περιοχές που αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους λόγω των ανέμων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 στα κεντρικά, στα βόρεια από 29 έως και 33 βαθμούς και στα νότια έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά νησιωτικά αναμένονται από 20 έως 31 βαθμούς και στα δυτικά νησιωτικά έως 36 βαθμούς.

Από την Κυριακή 2 Αυγούστου έως και την Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου 38-39 βαθμοί αναμένονται το Σάββατο 9/10 και την Κυριακή 10/8.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

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