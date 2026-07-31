Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά - Συνεχόμενες ακυρώσεις λόγω καιρού

Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έχουν προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα 

Δημήτρης Δρίζος

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά - Συνεχόμενες ακυρώσεις λόγω καιρού
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο προκαλούν ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στο λιμάνι του Πειραιά.
  • Δρομολόγια προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο έχουν ακυρωθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου ισχύει απαγορευτικό απόπλου λόγω ανέμων έως 9 μποφόρ.
  • Οι πλοίαρχοι αποφασίζουν κατά περίπτωση για την εκτέλεση δρομολογίων με βάση την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.
  • Οι ταξιδιώτες συνιστάται να επικοινωνούν με ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση πριν μεταβούν στα λιμάνια.
Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των ταξιδιωτών από το λιμάνι του Πειραιά, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Χιλιάδες επιβάτες έχουν συγκεντρωθεί στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, προκειμένου να αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα νησιά του Αιγαίου.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό οχημάτων που φτάνουν καθημερινά στο λιμάνι, έχει δημιουργήσει εικόνα συνωστισμού στις πύλες αναχώρησης και στους χώρους αναμονής. Παρά την αυξημένη ζήτηση, τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται χωρίς σημαντικά προβλήματα.

[388746] ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην ακτοπλοΐα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί αλλαγές στον προγραμματισμό, αλλά και ακυρώσεις δρομολογίων.

Μεταξύ των δρομολογίων που δεν πραγματοποιήθηκαν ήταν εκείνο με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο, εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η ακύρωση του ταξιδιού δημιούργησε προβλήματα σε επιβάτες που είχαν προγραμματίσει την αναχώρησή τους, οι οποίοι χρειάστηκε να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις και να τροποποιήσουν τα σχέδιά τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συστήνουν στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν μεταβούν στα λιμάνια, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

[388746] ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Την ίδια ώρα, για σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, παραμένει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται σημαντικά και φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Στο λιμάνι του Πειραιά η κατάσταση εξετάζεται κατά περίπτωση, με την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση κάθε ταξιδιού να ανήκει στον πλοίαρχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος και των επιβατών. Ήδη, λόγω των δυσμενών συνθηκών, έχουν καταγραφεί οι πρώτες ακυρώσεις, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να παραμένουν σε συνεχή ενημέρωση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο: Από εισπνοή τοξικού καπνού ο θάνατος του 27χρονου πυροσβέστη

09:49ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συνελήφθη άνδρας για κατασκοπεία στη βάση του Ακρωτηρίου – Ερευνάται για σύνδεση με το Ιράν

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ατύχημα για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο: «Είχα πτώση από το αμαξίδιο, έπεσα με το κεφάλι και κατέληξα στα επείγοντα»

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οι άνεμοι λυσσομανούν στο Ρέθυμνο – «Κάθε χρόνο μάς καίνε, δεν ξέρουμε γιατί»

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα: Άνεμοι έως 100 χλμ./ώρα - «Όχι σε μπάρμπεκιου, καύση ξερών χόρτων και κάπνισμα μελισσιών»

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στην περιοχή Φλόκα - Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά - Συνεχόμενες ακυρώσεις λόγω καιρού

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς εναέρια μέσα και σήμερα η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο νότιο Ρέθυμνο

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουλέκος σε Διαμαντοπούλου: «Έχουν πληρωθεί όλα τα δεδουλευμένα σε Αυγή και Κόκκινο»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

09:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Για πάντα 6» – Η Μίλαν θρηνεί το χαμό του Φράνκο Μπαρέζι με συγκλονιστικό εικαστικό

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά στο Θεριανό στο κάτω μέρος της ΒΙΠΕ

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση

08:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δίκυκλο παρέσυρε 6χρονη μπροστά στα μάτια της μητέρας της

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Με τιμές ήρωα κηδεύεται σήμερα ο 27χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστικής

08:43ΚΟΣΜΟΣ

«Ζήτω η Ισπανία! Όχι στο Μαρόκο!»: Χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα εκλιπαρούν την πολιτοφυλακή να μην τους επιστρέψει στη χώρα τους

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, δικοί μας άνθρωποι με εγκαύματα…» – Εικόνες του Newsbomb

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ θα σαρώσουν μεγάλο τμήμα της χώρας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Ξηρονομή - Μήνυμα 112 για εκκένωση

08:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι

07:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το μυστηριώδες ζευγάρι Αμερικανών που έμενε η Σκωτσέζα πριν βρεθεί νεκρή στη βαλίτσα

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

«Ζήτω η Ισπανία! Όχι στο Μαρόκο!»: Χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα εκλιπαρούν την πολιτοφυλακή να μην τους επιστρέψει στη χώρα τους

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Θέουτα: «Μάχες» στους δρόμους μετά την μαζική εισβολή μεταναστών - 40.000 σε 7 ώρες - Στην πόλη στρατός και Σάντεθ

08:21LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό - Οι συγκλονιστικές στιγμές

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά - Συνεχόμενες ακυρώσεις λόγω καιρού

06:40ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο - Τι ισχύει στον Πειραιά

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Με τιμές ήρωα κηδεύεται σήμερα ο 27χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστικής

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα που «βούλιαξε» από μετανάστες

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα: Άνεμοι έως 100 χλμ./ώρα - «Όχι σε μπάρμπεκιου, καύση ξερών χόρτων και κάπνισμα μελισσιών»

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολες ώρες για Ρέθυμνο και Πάρο - Πού θα φτάσουν σήμερα οι άνεμοι και πότε θα «πέσουν»

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 e-ΕΦΚΑ: Αναδρομικά 10,9 εκατ. ευρώ χιλιάδες συνταξιούχους την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ