Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά - Συνεχόμενες ακυρώσεις λόγω καιρού

Snapshot Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο προκαλούν ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στο λιμάνι του Πειραιά.

Δρομολόγια προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο έχουν ακυρωθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου ισχύει απαγορευτικό απόπλου λόγω ανέμων έως 9 μποφόρ.

Οι πλοίαρχοι αποφασίζουν κατά περίπτωση για την εκτέλεση δρομολογίων με βάση την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.

Οι ταξιδιώτες συνιστάται να επικοινωνούν με ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση πριν μεταβούν στα λιμάνια. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των ταξιδιωτών από το λιμάνι του Πειραιά, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Χιλιάδες επιβάτες έχουν συγκεντρωθεί στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, προκειμένου να αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα νησιά του Αιγαίου.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό οχημάτων που φτάνουν καθημερινά στο λιμάνι, έχει δημιουργήσει εικόνα συνωστισμού στις πύλες αναχώρησης και στους χώρους αναμονής. Παρά την αυξημένη ζήτηση, τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται χωρίς σημαντικά προβλήματα.

Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην ακτοπλοΐα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί αλλαγές στον προγραμματισμό, αλλά και ακυρώσεις δρομολογίων.

Μεταξύ των δρομολογίων που δεν πραγματοποιήθηκαν ήταν εκείνο με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο, εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η ακύρωση του ταξιδιού δημιούργησε προβλήματα σε επιβάτες που είχαν προγραμματίσει την αναχώρησή τους, οι οποίοι χρειάστηκε να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις και να τροποποιήσουν τα σχέδιά τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συστήνουν στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν μεταβούν στα λιμάνια, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Την ίδια ώρα, για σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, παραμένει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται σημαντικά και φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Στο λιμάνι του Πειραιά η κατάσταση εξετάζεται κατά περίπτωση, με την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση κάθε ταξιδιού να ανήκει στον πλοίαρχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος και των επιβατών. Ήδη, λόγω των δυσμενών συνθηκών, έχουν καταγραφεί οι πρώτες ακυρώσεις, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να παραμένουν σε συνεχή ενημέρωση.