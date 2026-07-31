Ηράκλειο: Τραγικός επίλογος στα Μάλια - Νεκρός ο 20χρονος που αγνοούνταν στη θάλασσα

Snapshot Νεκρός βρέθηκε ο 20χρονος Ιταλός τουρίστας που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων από το απόγευμα της Τετάρτης.

Η σορός του εντοπίστηκε το πρωί στην περιοχή όπου είχε μπει για κολύμπι, κλείνοντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο νεαρός είχε μπει στη θάλασσα μαζί με έναν φίλο του παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τον φίλο του να καταφέρνει να βγει στην ακτή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, εθελοντικές ομάδες, αλιείς, θαλάσσια μέσα και ελικόπτερο.

Οι γονείς του 20χρονου και φίλων του είχαν φτάσει στην Κρήτη και περίμεναν ανυπόμονα νέα, ενώ ο γρήγορος εντοπισμός της σορού θεωρείται μικρή ανακούφιση. Snapshot powered by AI

Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση του 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί, όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σορό του στο σημείο όπου είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ που είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα 24ωρα.

Το Λιμεναρχείο ενημερώθηκε για τον εντοπισμό του 20χρονου από την Αστυνομία.

Οι γονείς του 20χρονου, αλλά και γονείς φίλων του που βρίσκονταν ήδη στο νησί για διακοπές, είχαν φτάσει στην Κρήτη, περιμένοντας με αγωνία μια εξέλιξη, η οποία δυστυχώς είχε την πιο οδυνηρή κατάληξη.

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του άτυχου νεαρού, το γεγονός ότι η σορός του βρέθηκε σχετικά σύντομα αποτελεί - όπως επισημαίνεται από όσους γνωρίζουν ανάλογες καταστάσεις - μια μικρή ανακούφιση, καθώς σε τέτοιες δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αγνοούμενοι δεν εντοπίζονται ποτέ.

Ο άτυχος νεαρός τουρίστας είχε μπει στη θάλασσα μαζί με έναν φίλο του, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή μετά από μεγάλη προσπάθεια, όμως ο 20χρονος παρασύρθηκε και εξαφανίστηκε.

Η παρέα του, επτά ακόμη νέοι, ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Στις προσπάθειες συμμετείχαν σκάφη, εθελοντικές ομάδες, αλιείς και θαλάσσια μέσα, ενώ είχε κινητοποιηθεί και ελικόπτερο με εντολή του Θαλάμου Έρευνας και Διάσωσης.

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