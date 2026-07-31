Εxplainer: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα που «βούλιαξε» από μετανάστες

Ο ισπανικός θύλακας στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, τον οποίο η Ισπανία κυβερνά εδώ και αιώνες, αποτελεί σημείο μαζικών διελεύσεων μεταναστών και πολιτικών εντάσεων

Νατάσα Παυλοπούλου

Εxplainer: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα που «βούλιαξε» από μετανάστες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα αποτελεί σημείο μαζικών διελεύσεων μεταναστών από το Μαρόκο, με τουλάχιστον 18 νεκρούς πρόσφατα.
  • Η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της ΕΕ με την Αφρική και βασικά σημεία διέλευσης μεταναστών.
  • Η Ισπανία κινητοποίησε τον στρατό και ζήτησε υποστήριξη από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της αυξημένης ροής μεταναστών.
  • Η μαζική διέλευση εντείνει τις εσωτερικές πολιτικές εντάσεις στην Ισπανία και τις διπλωματικές σχέσεις με το Μαρόκο.
  • Η Ισπανία χρηματοδότησε το Μαρόκο με 30 εκατομμύρια ευρώ για την αστυνόμευση των συνόρων, προσπαθώντας να διαχειριστεί τη μεταναστευτική κρίση.
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Χιλιάδες μετανάστες έχουν διασχίσει τις τελευταίες ημέρες τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στις ακτές του Μαρόκου, τον οποίο η Ισπανία κυβερνά εδώ και αιώνες, επιδεινώνοντας τις εντάσεις που ταλαιπωρούν εδώ και καιρό τις σχέσεις Μαδρίτης-Ραμπάτ. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος.

Η Θέουτα είναι μία από τις δύο πόλεις στην αφρικανική ήπειρο που αποτελούν επίσημα μέρος της Ευρώπης. Αναζητώντας μία καλύτερη ζωή, χιλιάδες μετανάστες έχουν σκαρφαλώσει έναν συνοριακό φράχτη ύψους 6 μέτρων στη Θέουτα ή έχουν εισέλθει στην περιοχή δια θαλάσσης σε μαζικά επεισόδια διέλευσης όλα αυτά τα χρόνια.

Χθες ωστόσο ο αριθμός των μεταναστών που κατάφερε να περάσει ήταν τόσο μεγάλος που ώθησε την Ισπανία να κινητοποιήσει τον στρατό της και πυροδότησε την αντίδραση της δεξιάς αντιπολίτευσης της χώρας, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ότι είναι χαλαρή στον έλεγχο των συνόρων.

Γιατί η Θέουτα είναι ένα hot spot διέλευσης;

Η Θέουτα είναι ένας ισπανικός θύλακας μήκους 9,6 χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή του Μαρόκου, οχυρωμένος με διπλό φράχτη και ισχυρή αστυνομική παρουσία. Μαζί με τη Μελίγια, διαθέτει τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.Και οι δύο πόλεις αποτελούν βασικά σημεία διέλευσης για μετανάστες –πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από το Μαρόκο– που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη.

Για παράδειγμα, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα στη Θέουτα σε δύο ημέρες το 2021. Το 2022, τουλάχιστον 23 μετανάστες πέθαναν επειδή ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας μαζικής διέλευσης στη Μελίγια. Πολλοί άλλοι πέθαναν στη θάλασσα. Για να μπουν, ορισμένοι μετανάστες κολυμπούν γύρω από τους φράχτες.

Morocco Spain Migrants

Άλλοι κάνουν σύντομα, παράνομα ταξίδια με βάρκα προς τη Θέουτα από το Μαρόκο. Αλλά κυρίως, τρέχουν και σκαρφαλώνουν στον φράχτη ή χρησιμοποιούν εργαλεία για να τον κόψουν, και συχνά εντοπίζονται από ανιχνευτές κίνησης και φρουρούς σε πύργους παρατήρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Τι συνέβη αυτή την εβδομάδα;

Περίπου 1.500 μετανάστες είχαν ήδη εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, την Πέμπτη, ο Φερνάντο Ροντρίγκεζ Κοντρέρας, αξιωματούχος της ισπανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους πέρασαν πιθανότατα τη Θέουτα, μια εκτίμηση που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Τουλάχιστον 18 από αυτούς πέθαναν στην προσπάθεια, δήλωσε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης.

Η ισπανική κυβέρνηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αποστέλλει στρατιωτικές διμοιρίες για την επιβολή της ασφάλειας των συνόρων, αυξάνει την αεροπορική και ναυτική υποστήριξη και στέλνει ομάδες καταδύσεων για να περιπολούν τα ύδατα. Η ΕΕ προσφέρθηκε να στείλει στην Ισπανία υποστήριξη από τη Frontex, την υπηρεσία συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής της, για την αποκατάσταση της τάξης.

Γιατί έχει σημασία αυτή η μαζική διέλευση;

Τα σύνορα με την ηπειρωτική Αφρική αποτελούν σημαντική πηγή εσωτερικής πολιτικής έντασης για την αριστερή κυβέρνηση του Σάντσεθ και διπλωματικό σημείο τριβής μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας. Στο εσωτερικό, ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει επιδιώξει να προβάλει μια εικόνα της Ισπανίας ως το νέο χωνευτήρι της Δύσης. Έχει αγκαλιάσει τους μετανάστες, ιδίως τους Λατινοαμερικανούς, που μιλούν ισπανικά .Αλλά στη Θέουτα, έχει δεχθεί κριτική από αντιμεταναστευτικούς και συντηρητικούς πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι είναι χαλαρός στον έλεγχο των συνόρων — καθώς και από υποστηρικτές των μεταναστών που επικρίνουν την κυβέρνηση για σκληρές τακτικές επιβολής της μετανάστευσης.

Οι δεξιοί επικριτές άδραξαν την ευκαιρία την Πέμπτη, κατηγορώντας το νέο σχέδιο της Ισπανίας να δώσει στους παράτυπους μετανάστες που βρίσκονται ήδη στη χώρα μια οδό νομιμοποίησης, ως προσέλκυση παράνομων αφίξεων. «Αυτή είναι εισβολή», δήλωσε ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Vox, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση του Σάντσεθ ότι προσκαλεί σκόπιμα τους μετανάστες, τους οποίους υποστήριξε, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ως εγκληματίες, βιαστές και πιθανούς αριστερούς ψηφοφόρους.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, κατέστησε σαφές από την πλευρά της ότι ο μεγάλος όγκος παράνομων διελεύσεων δεν ήταν μέρος του οράματός της. Στο διεθνές μέτωπο, η Ισπανία επιθυμεί να διατηρήσει καλές σχέσεις με το Μαρόκο, εν μέρει για να διατηρήσει τη συνεργασία της στην αποτροπή των μαζικών αφίξεων. Μετά το μεγάλο επεισόδιο διέλευσης το 2021, Ισπανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Μαρόκο έβλεπε τους μετανάστες ως διαπραγματευτικό χαρτί, αξιοποιώντας τον έλεγχο της κίνησής τους πέρα ​​από τα σύνορα για να αποσπάσει οικονομικά και πολιτικά κέρδη από την Ισπανία.

Η Ισπανία ενέκρινε 30 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια προς το Μαρόκο για την αστυνόμευση των συνόρων, λίγες ώρες μετά την έναρξη της εισροής μεταναστών στη Θέουτα, ενώ οι αναλυτές εκτίμησαν ότι η μαζική έλευση ανθρώπων μπορεί να συνδέεται με τη διπλωματική προσέγγιση της Ισπανίας στην Αλγερία.

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