Snapshot Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα, με την παρουσία τους να καταγράφεται επιστημονικά στην περιοχή του Ταΰγετου τον Νοέμβριο του 2024.

Η επιστροφή των λύκων επιβεβαιώθηκε μέσω φωτογραφιών από αυτόματες κάμερες, ίχνη, περιττώματα και την παράδοση ενός νεκρού λύκου στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ.

Η επιστροφή των λύκων αποτελεί ένδειξη ανάκαμψης της βιοποικιλότητας και αναδεικνύει την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και προστασίας της άγριας ζωής.

Στην Ελλάδα ζουν περίπου 700 έως 1.000 λύκοι κυρίως στη βόρεια ηπειρωτική χώρα, ενώ οι συγκρούσεις με κτηνοτρόφους αυξάνονται λόγω μείωσης των φυσικών θηραμάτων.

Περισσότερο από το 20% των ειδών της Ελλάδας χαρακτηρίζονται πλέον ως κρισίμως κινδυνεύοντα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Κόκκινη Λίστα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Ύστερα από σχεδόν έναν αιώνα απουσίας από την Πελοπόννησο, οι λύκοι επέστρεψαν στον Ταΰγετο, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ.

Η παρουσία λύκων στην Πελοπόννησο τεκμηριώθηκε επιστημονικά για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 100 χρόνια, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής έρευνας της Καλλιστώς. Όπως αναφέρει η οργάνωση, αυτόματες κάμερες που τοποθετήθηκαν σε στρατηγικά σημεία τον Νοέμβριο του 2024 κατέγραψαν την παρουσία εννέα λύκων (τέσσερις ενήλικες και πέντε νεαρά άτομα) στην περιοχή του Ταΰγετου, της οροσειράς κοντά στην αρχαία Σπάρτη.

Η παρουσία τους επιβεβαιώθηκε επιπλέον από ίχνη και περιττώματα λύκων, καθώς και από φωτογραφία ενός νεκρού λύκου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην ίδια περιοχή και παραδόθηκε στην Καλλιστώ από κυνηγετική οργάνωση.

Οι λύκοι είχαν εξαφανιστεί από την Πελοπόννησο στα τέλη της δεκαετίας του 1930, εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και παρέμβασης. Η επιβεβαιωμένη επιστροφή τους θεωρείται ορόσημο για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, καθώς αποτελεί ένδειξη ότι η φύση ανακάμπτει σταδιακά. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας ανάμεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία, και την προστασία της άγριας ζωής.

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα

Αν και υπήρχαν αναφορές για την παρουσία λύκων στην Πελοπόννησο ήδη από το 2019, η Καλλιστώ πραγματοποίησε την πρώτη συστηματική της έρευνα το 2023 στη βόρεια Πελοπόννησο, κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Τότε χρησιμοποιήθηκαν 14 αυτόματες κάμερες, οι οποίες λειτουργούσαν επί δύο μήνες, όλο το 24ωρο. Ωστόσο, δεν καταγράφηκε καμία παρουσία λύκων.

Μετά τη θανάτωση 40 κατσικιών και ενός σκύλου στην περιοχή τον Οκτώβριο του 2024, οι επιστημονικές ομάδες της Καλλιστώς τοποθέτησαν τέσσερις αυτόματες κάμερες γύρω από το σημείο της επίθεσης και πραγματοποίησαν έρευνα σε συνολικά 30 χιλιόμετρα δασικών δρόμων τον Νοέμβριο. Λίγο αργότερα, οι λύκοι καταγράφηκαν από τις κάμερες.

Η οργάνωση πραγματοποίησε επίσης έρευνες και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, χωρίς όμως να βρεθούν ενδείξεις ότι οι λύκοι έχουν επανεμφανιστεί αλλού στη χερσόνησο.

Η δράση της Καλλιστώς

Η Καλλιστώ ιδρύθηκε το 2004 από ομάδα επιστημόνων με στόχο τη διατήρηση και προστασία της ελληνικής φύσης και της άγριας πανίδας. Βασικοί της στόχοι είναι η μελέτη, η προστασία και η διαχείριση των πληθυσμών και των οικοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων, όπως οι αρκούδες και οι λύκοι, αλλά και άλλων απειλούμενων ειδών.

Παράλληλα, επιδιώκει να βελτιώσει τη συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής, ενημερώνοντας το κοινό για την ελληνική πανίδα και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδρά σε περίπτωση συνάντησης με λύκο.

Οι επιστήμονες της οργάνωσης παρακολουθούν τους πληθυσμούς των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα και εργάζονται για τη διατήρηση των οικοτόπων τους, αντιδρώντας σε μεγάλες ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως εκτεταμένες οικιστικές αναπτύξεις, σε περιοχές όπου ζουν τα ζώα.

Οι λύκοι στην Ελλάδα και η απειλούμενη βιοποικιλότητα

Σύμφωνα με την Καλλιστώ, σήμερα ζουν περίπου 700 λύκοι στην ηπειρωτική Ελλάδα, βόρεια της Βοιωτίας, αν και άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό τους στους 1.000.

Ο λύκος κάποτε ζούσε σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο, όμως η συστηματική θήρευσή του τον οδήγησε σχεδόν στην εξαφάνιση, περιορίζοντας δραματικά την ιστορική εξάπλωσή του.

Στην Ελλάδα επιβιώνει σε μικρές, απομονωμένες αγέλες, κυρίως κοντά σε περιοχές με κτηνοτροφική δραστηριότητα ή σε μεγάλες ορεινές εκτάσεις όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι περιορισμένη. Η μείωση των φυσικών θηραμάτων του, όπως τα ελάφια, τα ζαρκάδια και οι αγριόχοιροι, αναγκάζει τον λύκο να πλησιάζει περιοχές όπου εκτρέφονται πρόβατα, αγελάδες και κατσίκες, γεγονός που εντείνει τις συγκρούσεις με τους κτηνοτρόφους.

Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια πανίδα. Στα ορεινά δάση της ζουν αρκούδες, αγριόγατες, καφέ σκίουροι, τσακάλια, λύκοι, αλεπούδες, ελάφια και λύγκες, ενώ στην Κρήτη απαντάται το σπάνιο αγριοκάτσικο κρι-κρι.

Στη χώρα έχουν καταγραφεί 116 είδη θηλαστικών, από τα οποία 57 θεωρούνται απειλούμενα, μεταξύ αυτών και οι καφέ αρκούδες της Ηπείρου. Για την προστασία της καφέ αρκούδας, των λύκων, των φιδιών και άλλων απειλούμενων ειδών δραστηριοποιούνται οργανώσεις όπως ο Αρκτούρος, που εργάζεται για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Πρόσφατα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναθεώρησε την Κόκκινη Λίστα των ειδών της χώρας και ανακοίνωσε ότι περισσότερο από το 20% των περίπου 11.500 ειδών ζώων, φυτών και μυκήτων που αξιολογήθηκαν χαρακτηρίζονται πλέον ως κρισίμως κινδυνεύοντα, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης.