Πόρτο Ράφτη: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του

Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη» στο Πόρτο Ράφτη.

O άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Αττικής «Αμαλία Φλέμινγκ».