Πόρτο Ράφτη: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του
Μεταφέρθηκε στο «Αμαλία Φλέμινγκ»
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Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη» στο Πόρτο Ράφτη.
O άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Αττικής «Αμαλία Φλέμινγκ».
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