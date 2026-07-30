Πόρτο Ράφτη: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του

 Μεταφέρθηκε στο «Αμαλία Φλέμινγκ»

Μίλτος Τσεκούρας

Πόρτο Ράφτη: Εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του
ΕΛΛΑΔΑ
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Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη» στο Πόρτο Ράφτη.

O άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Αττικής «Αμαλία Φλέμινγκ».

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