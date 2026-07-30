Φωτιά τώρα στην Πάρο – Καίει κοντά στην παραλία Τρυπητή
Νέο μέτωπο στην Πάρο, κοντά στην παραλία Τρυπητή – Ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων
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Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στο νότιο τμήμα της Πάρου το μεσημέρι της Πέμπτης (30/07).
Η πυρκαγιά «ξέσπασε» κοντά στην παραλία Τρυπητή και στο σημείο σπεύδει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.
Αμέσως ενεργοποιήθηκε το «112» για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονται στο Άσπρο Χωριό, οι οποίοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τον Δρυό και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
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