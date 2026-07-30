Νέα Σμύρνη: Αναστάτωση στην πλατεία - Αντιδήμαρχος παρεμπόδισε ελέγχους και έβρισε αστυνομικούς

Snapshot Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη, δύο ανήλικοι αρνήθηκαν τον έλεγχο και αποκάλεσαν απαξιωτικά τις γυναίκες αστυνομικούς.

Ο πατέρας των ανηλίκων, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρενέβη τηλεφωνικά και προκάλεσε ένταση, προτρέποντας τα παιδιά του να μην συνεργαστούν.

Μητέρα άλλου ανηλίκου, που είναι Αντιδήμαρχος, αμφισβήτησε τη νομιμότητα του ελέγχου, εξύβρισε τις αστυνομικούς και παρεμπόδισε την αστυνομική διαδικασία.

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να μην κλιμακώσουν το περιστατικό επιτόπου λόγω της παρουσίας πολιτών, αλλά υπέβαλαν μηνύσεις για απείθεια και εξύβριση.

Η αστυνομική δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους στην περιοχή, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης με επικεφαλής της ομάδας έμπειρη αξιωματικό για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του Newsbomb, κατά τη διενέργεια νόμιμου και τυπικού αστυνομικού ελέγχου στοιχείων σε παρέα ανηλίκων, δύο ανήλικοι, που δεν έφεραν ταυτοποιητικά έγγραφα, αρνήθηκαν τον έλεγχο, επικαλούμενοι οδηγίες του πατέρα τους να αποχωρήσουν, ενώ απευθύνονταν με απαξιωτικό τρόπο προς τις γυναίκες αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν τον έλεγχο.

«Θα σας πάρει ο διάολος, θα σας περάσω ΕΔΕ»

Η ίδια αναφορά καταγράφει ότι ο πατέρας των ανηλίκων, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε σε ανοικτή ακρόαση από το τηλέφωνο της κόρης του, προέτρεψε τις αστυνομικούς να μην ολοκληρώσουν τον νόμιμο έλεγχο, λέγοντας ότι μεταβαίνει στο σημείο και ότι «θα σας πάρει ο διάολος», ενώ στη συνέχεια προσήλθε και διαμαρτυρόταν έντονα για τη διενέργεια του ελέγχου παρακωλύοντάς τον και προτρέποντας και στο σημείο τα ανήλικα τέκνα του να μην συνεργαστούν με τον αστυνομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λίγο αργότερα εμφανίστηκε στο σημείο η μητέρα ενός άλλου ανηλίκου της παρέας, η οποία δήλωσε ότι είναι Αντιδήμαρχος του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατά τα καταγγελλόμενα, επικαλούμενη τη θεσμική της ιδιότητα και ότι εκπροσωπεί τη Δημοτική Αρχή, αμφισβήτησε τη νομιμότητα του αστυνομικού ελέγχου, ισχυρίστηκε ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν δικαίωμα να ελέγχουν ανηλίκους, υποδείκνυε πού θα έπρεπε να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι, εξύβρισε τις γυναίκες αστυνομικούς και φέρεται να τις απείλησε με τη φράση «θα σας περάσω ΕΔΕ». Η αναφορά υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η ομαλή εξέλιξη του ελέγχου και να δημιουργηθεί ένταση στο σημείο.

Δεν έδωσαν συνέχεια οι αστυνομικοί, υπέβαλαν μηνύσεις

Παραβρισκόμενοι αναφέρουν ότι, παρά την ένταση που δημιουργήθηκε, οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην κλιμακώσουν το περιστατικό λόγω της παρουσίας δεκάδων πολιτών και ανηλίκων στο πλέον κεντρικό σημείο της πόλης, συνεχίζοντας με ψυχραιμία την αποστολή τους.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η συγκεκριμένη αστυνομική δράση εντασσόταν στις στοχευμένες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων και της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία μετά από σειρά σοβαρών περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων και περιστατικών υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, τα οποία έχουν θέσει ακόμη και σε κίνδυνο ή έχουν αφαιρέσει τη ζωή νέων ανθρώπων.

Οι αστυνομικοί σήμερα υπέβαλλαν μηνύσεις για το περιστατικό, κατηγορώντας τους καταγγελλόμενους μεταξύ άλλων για απείθεια και εξύβριση.