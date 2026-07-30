Συνελήφθη φυγόποινος στη Χαλκίδα: Τον αναζητούσαν σε όλη τη χώρα για απάτες και κλοπές

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών

Γιάννης Καλύβας

Συνελήφθη φυγόποινος στη Χαλκίδα: Τον αναζητούσαν σε όλη τη χώρα για απάτες και κλοπές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη στη Χαλκίδα άνδρας με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν και ανοιχτές υποθέσεις σε πέντε διαφορετικές περιοχές της χώρας.
  • Ο συλληφθείς καταδικάστηκε συνολικά σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και δέκα μηνών για κλοπές, φθορά ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, απάτες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και απείθεια.
  • Η σύλληψη έγινε μέσω στοχευμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.
  • Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για την εκτέλεση των ποινών που του έχουν επιβληθεί.
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Χειροπέδες άνδρα με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν και ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Δικαιοσύνη σε πολλαπλές περιοχές της χώρας πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) αστυνομικοί στη Χαλκίδα.

Η στοχευμένη επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης οργανώθηκε και εκτελέστηκε με επιτυχία από στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, βάζοντας τέλος στην ελεύθερη κυκλοφορία του.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ο ημεδαπός διέφευγε της σύλληψης παρότι τον βάρυναν οριστικές δικαστικές αποφάσεις από πέντε διαφορετικά δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, αναζητούνταν διαρκώς βάσει εγγράφων που είχαν εκδοθεί από τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία Αιγίου, Πατρών, Πειραιώς και Αμαλιάδας, καθώς επίσης και από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου. Η ευρεία γεωγραφική κατανομή των δικαστηρίων καταδεικνύει την εκτεταμένη του δράση εκτός των στενών ορίων της Εύβοιας.

Το συνολικό άθροισμα των ποινών που του είχαν επιβληθεί ανέρχεται στα τέσσερα έτη και δέκα μήνες φυλάκισης. Ο φάκελος της υπόθεσής του καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα ποινικών αδικημάτων.

Ανάμεσα στα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε συγκαταλέγονται τετελεσμένες κλοπές και απόπειρες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και η διατάραξη της οικιακής ειρήνης.

Παράλληλα, η δράση του επεκτείνεται και σε περιπτώσεις απάτης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποδεικνύοντας την εξοικείωσή του με ψηφιακές μεθόδους, ενώ βαρύνεται επιπλέον και με το αδίκημα της απείθειας.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας στο τοπικό τμήμα, ξεκίνησαν άμεσα οι απαραίτητες νομικές ενέργειες. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να δρομολογηθεί η έκτιση του συνόλου των ποινών που εκκρεμούσαν εις βάρος του.

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