Ιστορική στιγμή για την Ιτέα: Υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στην ιστορία του λιμανιού της

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Seabourn Quest», μήκους 198 μέτρων «έδεσε» στο λιμάνι της πόλης

Γιάννης Καλύβας

Ιστορική στιγμή για την Ιτέα: Υποδέχθηκε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στην ιστορία του λιμανιού της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το κρουαζιερόπλοιο «Seabourn Quest», μήκους 198 μέτρων, είναι το μεγαλύτερο που έχει προσεγγίσει ποτέ το λιμάνι της Ιτέας.
  • Το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει έως 458 επιβάτες και διαθέτει πλήρωμα περίπου 330 ατόμων.
  • Η άφιξη του «Seabourn Quest» επιβεβαιώνει την ικανότητα του λιμανιού της Ιτέας να υποδεχθεί μεγάλα, πολυτελή κρουαζιερόπλοια.
  • Η προσέγγιση του πλοίου ενισχύει τη θέση του λιμανιού στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας, λόγω της στρατηγικής θέσης και της πρόσβασης στους Δελφούς.
  • Το γεγονός αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στη Φωκίδα και δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον.
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Μία ιστορική στιγμή έζησε σήμερα η πόλη της Ιτέας, καθώς το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Seabourn Quest», μήκους 198 μέτρων, έγινε το μεγαλύτερο πλοίο που έχει προσεγγίσει ποτέ το λιμάνι της πόλης.

Το Seabourn Quest μπορεί να φιλοξενήσει έως και 458 επιβάτες στις πολυτελείς σουίτες του, ενώ το πλήρωμά του αριθμεί περίπου 330 άτομα, προσφέροντας μια από τις υψηλότερες αναλογίες εξυπηρέτησης στην κατηγορία του.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η εντυπωσιακή άφιξή του προσέλκυσε τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα και επιβεβαιώνοντας ότι η παραλιακή πόλη της Φωκίδας μπορεί να υποδεχθεί μεγάλα κρουαζιερόπλοια υψηλών προδιαγραφών.

Δείτε το βίντεο:

Πέρα από τον συμβολισμό της, η προσέγγιση του «Seabourn Quest» αποτελεί ακόμη ένα θετικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του λιμανιού στον χάρτη της διεθνούς κρουαζιέρας. Με τη στρατηγική του θέση και την άμεση πρόσβαση στους Δελφούς, μπορεί να διεκδικήσει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο ως προορισμός κρουαζιέρας τα επόμενα χρόνια.

Η σημερινή άφιξη δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό γεγονός για την περιοχή, αλλά και ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του τουρισμού κρουαζιέρας στη Φωκίδα, αναδεικνύοντας τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν.

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