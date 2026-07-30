Φωτιά τώρα κοντά στον Προαστιακό Κορωπίου
Οι πρώτες πληροφορίες
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026 κοντά στον σταθμό του Προαστιακού στο Κορωπί.
Στο σημείο πηγαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Κατά πληροφορίες, η φωτιά καίει σε οικοπεδικό χώρο με σκουπίδια.
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