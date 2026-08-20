Βρετανία: Πολιτική ένταση για το «μάθημα» σε μετανάστες να μην βιάζουν

Μια σοβαρή πολιτική κρίση έχει ξεσπάσει στην Βρετανία γύρω από την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να μοιράσει στους νεοαφιχθέντες αιτούντες άσυλο έναν ειδικό οδηγό συμπεριφοράς. Το θέμα, το οποίο ανέδειξε από χθες το newsbomb.gr καταγράφοντας τις πρώτες σφοδρές αντιδράσεις, αφορά ένα εννεασέλιδο έντυπο με τίτλο «Understanding behaviours and expectations in the UK», μέσα από το οποίο οι βρετανικές αρχές ουσιαστικά κάνουν μαθήματα βασικού δικαίου και κοινωνικής συμβίωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο βιασμός, η σεξουαλική παρενόχληση και η κακοποίηση απαγορεύονται ρητά.

Μπροστά στη γενικευμένη κατακραυγή, ο Άντι Μπέρναμ βγήκε μπροστά επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη στρατηγική της κυβέρνησης και να κατευνάσει τα πνεύματα. Μιλώντας στα βρετανικά δίκτυα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη κίνηση ήταν επιβεβλημένη για να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ως προς το τι επιτάσσει ο νόμος. «Ως κυβέρνηση έχουμε μια ξεκάθαρη αρχή: αν παραβιάσεις τον βρετανικό νόμο, απομακρύνεσαι από τη χώρα», δήλωσε. Εξήγησε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο για την άμεση απέλαση αλλοδαπών κρατουμένων από τις βρετανικές φυλακές, τονίζοντας πως ακριβώς επειδή η πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί αυστηρά, η κυβέρνηση όφειλε να καταστήσει σαφείς τις κοινωνικές νόρμες και το νομικό πλαίσιο σε όσους φτάνουν στη χώρα.

Τι αναφέρει αναλυτικά το επίσημο φυλλάδιο

Το περιεχόμενο του εγγράφου καταγράφει με λεπτομέρεια όσα θεωρούνται αυτονόητα στη βρετανική κοινωνία, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην έμφυλη ισότητα και την προστασία των γυναικών. Στις σελίδες του τονίζεται ρητά ότι οι γυναίκες είναι πλήρως αυτόνομες, έχουν δικαίωμα στην εργασία, στη διαχείριση των δικών τους χρημάτων και στη λήψη αποφάσεων για τη ζωή τους.

«Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορούν να εργάζονται, να σπουδάζουν, να ταξιδεύουν και να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις», αναφέρεται στον οδηγό.

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι καμία γυναίκα δεν χρειάζεται την άδεια του συζύγου, του πατέρα, του αδελφού ή οποιουδήποτε άλλου άνδρα για να κάνει τα παραπάνω.

Παράλληλα, τονίζεται ότι άνδρες και γυναίκες αντιμετωπίζονται ισότιμα από τον νόμο, τους εργοδότες, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και την αστυνομία και ότι αποτελεί παράνομη διάκριση η άδικη μεταχείριση κάποιου λόγω του φύλου του.

Ειδική αναφορά στη συναίνεση και τον βιασμό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σεξουαλική συναίνεση. Ο οδηγός εξηγεί ότι η συναίνεση απαιτείται σε κάθε σεξουαλική επαφή, ακόμη και μεταξύ συζύγων ή ανθρώπων που βρίσκονται σε σχέση.

«Αν κάνετε σεξ με κάποιον χωρίς τη συναίνεσή του, αυτό ονομάζεται βιασμός», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο βιασμός αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα στη Βρετανία και μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση.

Οι οδηγίες διευκρινίζουν ακόμη ότι ένα άτομο μπορεί να αλλάξει γνώμη οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και αν είχε προηγουμένως συμφωνήσει. Επιπλέον, κάποιος που κοιμάται, είναι μεθυσμένος ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δώσει συναίνεση.

Πυρά από τους Πράσινους για επικίνδυνη στοχοποίηση

Η κυβερνητική αυτή επιλογή πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από την αριστερή πτέρυγα. Η βουλευτής των Πρασίνων Τζένι Τζόουνς χαρακτήρισε τον οδηγό επικίνδυνη και αχρείαστη κίνηση που τροφοδοτεί ακροδεξιά αφηγήματα και ενισχύει την παραπληροφόρηση γύρω από τους αιτούντες άσυλο. Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα ποσοστά βίας κατά των γυναικών είναι υψηλότερα στους μετανάστες συγκριτικά με τον γηγενή πληθυσμό.

Η Τζόουνς συνέδεσε ευθέως την κίνηση του υπουργείου με την έξαρση των βίαιων διαδηλώσεων και των επιθέσεων έξω από δομές φιλοξενίας. Κάλεσε τη Σαμπάνα Μαχμούντ να ζητήσει δημόσια συγνώμη για αυτό το σοβαρό σφάλμα κρίσης και να αναλάβει την ευθύνη για όσα ακολουθήσουν. Υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση γύρω από τη συναίνεση οφείλει να είναι καθολική, επικαλούμενη έρευνες που δείχνουν ότι το 30% των πολιτών στη Βρετανία δεν αντιλαμβάνεται ότι ο γάμος ή η σχέση δεν σημαίνει αυτόματη σεξουαλική συναίνεση, ρωτώντας γιατί στοχοποιούνται αποκλειστικά οι αιτούντες άσυλο.

Σκληρή επίθεση από Reform UK και Συντηρητικούς

Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης καταγγέλλουν την κυβέρνηση για υποκρισία και ανεπάρκεια, υποστηρίζοντας ότι η διανομή φυλλαδίων δεν αποτελεί λύση. Η βουλευτής του Reform UK και πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν έκανε λόγο για σκάνδαλο. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα οφείλει να σέβεται τις βρετανικές αξίες, τον νόμο και την ισότητα των γυναικών, προσθέτοντας πως όποιος χρειάζεται γραπτές οδηγίες για να μάθει ότι ο βιασμός είναι έγκλημα, δεν έχει καμία θέση στη χώρα.

Το Reform UK, μέσω του εκπροσώπου εσωτερικών υποθέσεων Ζία Γιουσούφ, χαρακτήρισε το έντυπο ντροπή και απόδειξη ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να λάβει γενναίες αποφάσεις. Το κόμμα ζητά την πλήρη επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που εγκρίθηκαν την τελευταία πενταετία και την άμεση απέλαση όσων εισήλθαν παράτυπα με μικρές λέμβους μέσω της Μάγχης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπέιντενοχ, τονίζοντας ότι όποιος έχει ανάγκη από ένα τέτοιο φυλλάδιο δεν ανήκει στη Βρετανία. Επανέλαβε τη θέση της πως δεν είναι όλοι οι πολιτισμοί ίσοι και ότι η χώρα μπορεί να είναι πολυεθνική αλλά όχι πολυπολιτισμική, την ώρα που οι Τόρις ζητούν καθολικό πάγωμα των νέων αιτήσεων ασύλου και ετήσια απέλαση 150.000 μεταναστών.

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