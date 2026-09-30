Βίντεο: Μέσα στο αεροσκάφος της flydubai - Χάος, αίματα και τρόμος μετά τον άγριο καβγά των πιλότων

Ουκρανός και Ρώσος πιλότος ήρθαν στα... χέρια μέσα σε αεροσκάφος με 180 επιβάτες!

Δημήτρης Δρίζος

Βίντεο: Μέσα στο αεροσκάφος της flydubai - Χάος, αίματα και τρόμος μετά τον άγριο καβγά των πιλότων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Αεροσκάφος της flydubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ εξέπεμψε κωδικούς κινδύνου 7700 και 7500 λόγω καβγά μεταξύ των δύο πιλότων.
  • Ο ένας πιλότος προερχόταν από τη Ρωσία και ο άλλος από την Ουκρανία, με τη συμπλοκή να φτάνει σε σημείο μαχαιρωμάτων.
  • Υπάρχουν αναφορές ότι ο Ρώσος πιλότος επιχείρησε να ρίξει εσκεμμένα το αεροσκάφος.
  • Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου και απομακρύνθηκαν οι πιλότοι.
  • Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία απογείωσε μαχητικά μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου.
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Ένα αεροσκάφος Boeing 737 της flydubai που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξέπεμψε δύο σήματα κινδύνου ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, εκ των οποίων το ένα υποδήλωνε παράνομη παρέμβαση ή πιθανή αεροπειρατεία. Αργότερα έγινε γνωστό ότι το περιστατικό προκλήθηκε από καβγά μεταξύ των δύο πιλότων.

Αυτό μετέδωσαν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, ο οποίος σημαίνει γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Λίγο αργότερα, η πτήση εξέπεμψε τον κωδικό 7500, το διεθνές σήμα που υποδηλώνει παράνομη παρέμβαση στην πτήση, συμπεριλαμβανομένης πιθανής αεροπειρατείας.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, η αιτία του συναγερμού ήταν ένας καβγάς μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλοτήριο!

Συγκεκριμένα, ο ένας πιλότος ήταν ρωσικής καταγωγής και ο άλλος ουκρανικής, με τους δύο πιλότους να έρχονται κυριολεκτικά στα χέρια ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και για μαχαίρωματα. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ρώσος πιλότος αποπειράθηκε να ρίξει το αεροσκάφος!

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ένας από τους δύο πιλότους λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Μετά την προσγείωση, και οι δύο απομακρύνθηκαν από την πτήση.

Δείτε τις σοκαριστικές σκηνές μέσα από το αεροπλάνο:

Το χρονικό των γεγονότων

Το αεροσκάφος πετούσε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ. Περίπου στις 09:00 όταν βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας έστειλε τον πρώτο κωδικό που έδειχνε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Αμέσως μετά έστειλε το σήμα για αεροπειρατεία και χάθηκε από τα ραντάρ περίπου στις 09:30. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο Ισραήλ και ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν έκτακτες επικοινωνίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, στο Τελ Αβίβ φοβήθηκαν ότι πρόκειται για απαγωγή Ισραηλινών πολιτών καθώς στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 150 Ισραηλινοί πολίτες. Στη συνέχεια κλείνει ο εναέριος χώρος στο Ισραήλ και απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν λίγο αργότερα και μαχητικά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το Ν12.

Μετά από μερικά λεπτά η επικοινωνία με το αεροσκάφος αποκαθίσταται και εμφανίζεται και πάλι στα ραντάρ. Λίγο αργότερα γίνεται γνωστό ότι υπήρξε καβγάς των πιλότων και δεν πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας.

Τελικά το αεροσκάφος οδηγείται εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία και προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ταμπούκ περίπου στις 10:00.

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