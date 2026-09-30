ΚΑΕ Πανιώνιος x Novibet: Season 3. H Ανανέωση

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ΚΑΕ Πανιώνιος x Novibet: Season 3. H Ανανέωση
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  • Η ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel και η Novibet ανανέωσαν τη συνεργασία τους για τρίτη συνεχόμενη σεζόν.
  • Η φανέλα της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο απεικονίζει την παραλία της Σμύρνης, τιμώντας τις ρίζες του συλλόγου.
  • Η Novibet παραμένει Μεγάλος Χορηγός της ομάδας, στηρίζοντας την αγωνιστική προσπάθεια του Πανιωνίου.
  • Η συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Novibet στον ελληνικό αθλητισμό και την υποστήριξη ιστορικών και δυναμικών συλλόγων.
  • Ο Πανιώνιος ξεκινάει τη νέα σεζόν με στόχο να συνεχίσει την μπασκετική του πορεία μαζί με τη Novibet στο πλευρό του.
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Η νέα μπασκετική σεζόν είναι ήδη εδώ και ο Πανιώνιος έχει έναν γνώριμο συμπαίκτη στο πλευρό του! Η ΚΑΕ Πανιώνιος COSMORAMA Travel και η Novibet συνεχίζουν μαζί για τρίτη διαδοχική χρονιά, επεκτείνοντας μία συνεργασία που έχει πλέον αποκτήσει τη δική της ιστορία.

Τρία χρόνια δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι τρεις σεζόν με σκληρές προπονήσεις, δύσκολους αγώνες, μεγάλες βραδιές και στιγμές. Στιγμές που κάνουν το κλαμπ να ξεχωρίζει. Και σε αυτή τη διαδρομή, η Novibet παραμένει σταθερά δίπλα στην ομάδα, στηρίζοντας την αγωνιστική της προσπάθεια.

Ο Πανιώνιος, άλλωστε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η ιστορία και η ταυτότητά του αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ, με τον κόσμο του να αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία του συλλόγου.

Η ιστορία αυτή βρίσκει τη θέση της και στη νέα αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας. Εμπνευσμένη από τις ρίζες του συλλόγου, η φανέλα απεικονίζει την παραλία της Σμύρνης, αποτίοντας φόρο τιμής στον τόπο όπου ξεκίνησε η ιστορία του Πανιωνίου πριν από 136 χρόνια. Στο κέντρο της βρίσκεται η Novibet, συνεχίζοντας την παρουσία της ως Μεγάλος Χορηγός της ομάδας.

Τώρα, μπροστά βρίσκεται μία ακόμη αγωνιστική περίοδος και μαζί της νέες προκλήσεις. Νέα παιχνίδια, στόχοι και ευκαιρίες για την ομάδα να συνεχίσει να χτίζει το επόμενο κεφάλαιο της μπασκετικής της πορείας.

Και η Novibet θα βρίσκεται ξανά στην ίδια πλευρά του γηπέδου, επιβεβαιώνοντας μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία τη διαχρονική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιλογή της να στηρίζει συλλόγους με ιστορία, δυναμική και προοπτική.

Η τρίτη σεζόν ξεκινάει. Ο Πανιώνιος επιστρέφει στο παρκέ, με τη Novibet ξανά στο πλευρό του και ένα ακόμη κεφάλαιο της κοινής τους πορείας έτοιμο να γραφτεί!

Πανιώνιος και Novibet, συνεχίζουν ΜΑΖΙ!

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