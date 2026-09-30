Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Νεκρός επιβάτης του μετρό - Πιάστηκε το σακίδιό του στον συρμό

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο άνδρας αποβιβαζόταν από το συρμό με κατεύθυνση προς το Μανχάταν, στη συνοικία Μπέντφορντ-Στάιβεσαντ του Μπρούκλιν

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Νεκρός επιβάτης του μετρό - Πιάστηκε το σακίδιό του στον συρμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 57χρονος άνδρας, ο Γιαου Μποαχένε, σκοτώθηκε στο Μπρούκλιν όταν η τσάντα του πιάστηκε στις πόρτες συρμού της γραμμής A του μετρό και παρασύρθηκε στις ράγες.
  • Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό Utica Avenue ενώ ο άνδρας αποβιβαζόταν από το τρένο με κατεύθυνση προς Μανχάταν.
  • Η αστυνομία και το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν άμεσα, αλλά ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σημείο και η ιατροδικαστική υπηρεσία θα καθορίσει τα ακριβή αίτια.
  • Παρόμοια ατυχήματα είναι σπάνια, αλλά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, όπως το 2022 στη γραμμή 1 στον σταθμό Columbus Circle.
  • Η MTA σημειώνει αύξηση ατυχημάτων κατά 2% το 2025, αλλά με μείωση του δείκτη ατυχημάτων ανά επιβάτη κατά 4,7%, και συνεχίζει να εφαρμόζει μέτρα ασφάλειας.
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Ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν η τσάντα του πιάστηκε ανάμεσα στις πόρτες ενός συρμού της γραμμής A του μετρό, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να βρεθεί στις γραμμές. Το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα το απόγευμα στον σταθμό Utica Avenue.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο άνδρας αποβιβαζόταν από το συρμό με κατεύθυνση προς το Μανχάταν, στη συνοικία Μπέντφορντ-Στάιβεσαντ του Μπρούκλιν. Η τσάντα του πιάστηκε ανάμεσα στις πόρτες του συρμού, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί προς τα πίσω, να περάσει ανάμεσα στα βαγόνια και να καταλήξει στις γραμμές. Σύμφωνα με τις αρχές που επικαλείται το ABC7, ο άνδρας βρέθηκε αναίσθητος στις γραμμές της βόρειας κατεύθυνσης.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανταποκρίθηκε αμέσως μετά την κλήση στο 911 περίπου στις 18:05 τοπική ώρα. Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο Γιαου Μποαχένε, 57 ετών και κάτοικος Μπρούκλιν. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε τον θάνατό του. Η ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης θα καθορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα.

Μάρτυρες που βρέθηκαν στο σταθμό Utica Avenue περιέγραψαν τον πανικό που προκλήθηκε ανάμεσα στους επιβάτες όταν συνέβη το δυστύχημα. Αν και τέτοια ατυχήματα στο μετρό της Νέας Υόρκης είναι σπάνια, το 2022 ένας ακόμη άνδρας έχασε τη ζωή του από παρόμοιο περιστατικό, όταν τα ρούχα του πιάστηκαν στις πόρτες συρμού της γραμμής 1 στον σταθμό Columbus Circle.

Σύμφωνα με την Metropolitan Transportation Authority (MTA), τα ατυχήματα επιβατών στο μετρό παρουσίασαν αύξηση 2% το 2025, ωστόσο η αύξηση της επιβατικής κίνησης ήταν μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα ο δείκτης ατυχημάτων ανά επιβάτη να μειωθεί κατά 4,7%. Η MTA συνεχίζει να εφαρμόζει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποφυγή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.

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