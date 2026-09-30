Αιματολογικές κακοήθειες: Καινοτομία, πρόσβαση, ποιότητα ζωής - Διημερίδα της ΕΛΛΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διοργανώνει τη Διημερίδα με τίτλο «Αιματολογικές Κακοήθειες: Καινοτομία, Πρόσβαση, Ποιότητα Ζωής», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα.

Η Διημερίδα της ΕΛΛΟΚ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και διαμόρφωσης κοινών προτάσεων, με επίκεντρο όχι μόνο τις επιστημονικές εξελίξεις, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με αιματολογική κακοήθεια.

Επιδιώκει ακόμα να ενισχύσει τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, μέσα από τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας των Ιωαννίνων, καθώς και φορέων και πολιτών της περιοχής. Παράλληλα, συμμετέχουν σύλλογοι ασθενών από ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας μια ευρύτερη και ολοκληρωμένη οπτική για τα ζητήματα που αφορούν τις αιματολογικές κακοήθειες και απαιτούν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Οι σημαντικές επιστημονικές και θεραπευτικές εξελίξεις στις αιματολογικές κακοήθειες δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Την ίδια στιγμή, η αξιοποίηση τους προϋποθέτει ένα σύστημα υγείας ικανό να εξασφαλίζει έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία, αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών, εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς και ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασθενών σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.

Το πρόγραμμα της διημερίδας θα αναπτυχθεί μέσα από θεματικές συζητήσεις και στρογγυλά τραπέζια, εστιάζοντας στο νέο τοπίο των αιματολογικών κακοηθειών, από την ακριβή διάγνωση έως την εξατομικευμένη θεραπεία.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης της καινοτομίας στην κλινική πράξη και πρόσβασης στις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές, με ιδιαίτερη αναφορά στον σύγχρονο θεραπευτικό ορίζοντα των μεταμοσχεύσεων, καθώς και των κυτταρικών και ανοσολογικών θεραπειών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαδρομή του ασθενούς, από τη διάγνωση και την έναρξη της θεραπείας έως τη νέα καθημερινότητα που διαμορφώνεται πέρα από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τη ζωή μετά τη θεραπεία και την ανάγκη για μακροχρόνια και ολοκληρωμένη φροντίδα.

Σε ειδική θεματική ενότητα αφιερωμένη στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους ενήλικες, θα αναδειχθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους και οι προκλήσεις που διαμορφώνουν μια διαφορετική διαδρομή φροντίδας σε σχέση με τους ενήλικες ασθενείς. Για αυτές τις ηλικιακές ομάδες, η θεραπεία αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής διαδρομής, ενώ η νόσος μπορεί να έχει σημαντικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις σε πολλαπλές πτυχές της ζωής τους.

Τέλος, η διημερίδα θα εστιάσει στο μέλλον της αιματολογικής φροντίδας, με θεματικές που αφορούν τις κλινικές μελέτες, την αξιοποίηση των δεδομένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην αιματολογία. Παράλληλα, θα αναδειχθεί η ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου φροντίδας για τις αιματολογικές κακοήθειες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο και της ευρύτερης κατεύθυνσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διημερίδας θα συμμετάσχουν έγκριτοι ομιλητές, διακεκριμένοι επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και εκπρόσωποι φορέων, συμβάλλοντας στον διάλογο για τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές της αιματολογικής φροντίδας στη χώρα μας.