Αεροσκάφος Flydubai: Οι πιλότοι έπαιξαν ξύλο στο κοκ πιτ και ο ένας λιποθύμησε

Snapshot Δύο πιλότοι σε αεροσκάφος Flydubai καβγάδισαν και έστειλαν ψευδή σήματα για πρόβλημα και αεροπειρατεία.

Το αεροσκάφος Boeing 737 MAX 8 πετούσε από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ και σήμανε συναγερμό στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Ο ένας πιλότος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του καβγά στο κοκ πιτ.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Δεν προέκυψε κίνδυνος για την ασφάλεια του αεροσκάφους ή των επιβατών. Snapshot powered by AI

Ένα άνευ προηγούμενου περιστατικό εκτυλίχθηκε στο πιλοτήριο αεροσκάφους Boeing 737 MAX 8 της Flydubai που απογειώθηκε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ. Δύο πιλότοι καβγάδισαν και κατέληξαν να στείλουν ψευδώς κωδικό για αεροπειρατεία, που σήμανε συναγερμό στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Το αεροσκάφος έστειλε σήμα 7700 υποδεικνύοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αμέσως μετά έστειλε κωδικό 7500 που έδειχνε ότι είχε καταληφθεί από αεροπειρατές. Τελικά η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα ότι οι δύο πιλότοι έπαιξαν ξύλο στο κοκ πιτ μέχρι που ο ένας έχασε τις αισθήσεις του και δεν υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Ν12 το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 10:00 σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροσκάφος της Flydubai Flash90

Το χρονικό των γεγονότων

Το αεροσκάφος πετούσε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ. Περίπου στις 09:00 όταν βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας έστειλε τον πρώτο κωδικό που έδειχνε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.

Αμέσως μετά έστειλε το σήμα για αεροπειρατεία και χάθηκε από τα ραντάρ περίπου στις 09:30. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο Ισραήλ και ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν έκτακτες επικοινωνίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, στο Τελ Αβίβ φοβήθηκαν ότι πρόκειται για απαγωγή Ισραηλινών πολιτών καθώς στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 150 Ισραηλινοί πολίτες. Στη συνέχεια κλείνει ο εναέριος χώρος στο Ισραήλ και απογειώνονται μαχητικά αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν λίγο αργότερα και μαχητικά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το Ν12.

Μετά από μερικά λεπτά η επικοινωνία με το αεροσκάφος αποκαθίσταται και εμφανίζεται και πάλι στα ραντάρ. Λίγο αργότερα γίνεται γνωστό ότι υπήρξε καβγάς των πιλότων και δεν πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας.

Τελικά το αεροσκάφος οδηγείται εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία και προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Ταμπούκ περίπου στις 10:00.

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