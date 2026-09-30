Καρδιαγγειακά: Έγκαιρη πρόληψη και θεραπευτική συνέχεια - Συνεργασία ΠΕΦ και Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Snapshot Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει μια συνεκτική στρατηγική καρδιαγγειακής υγείας με σαφείς στόχους, συνέχεια φροντίδας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Το εθνικό πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει συμβάλει στην αποφυγή 70.000 εμφραγμάτων και εγκεφαλικών, καθιερώνοντάς το ως μόνιμο πυλώνα του ΕΣΥ έως το 2030.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου στην Ελλάδα, με 40.474 θανάτους το 2023 και σημαντική ανάγκη για πρόληψη και ισότιμη πρόσβαση σε διάγνωση και θεραπεία. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη η Ελλάδα να περάσει από επιμέρους παρεμβάσεις σε μια συνεκτική στρατηγική καρδιαγγειακής υγείας, με σαφείς στόχους, συνέχεια της φροντίδας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ανέδειξε η εναρκτήρια θεσμική εκδήλωση της πανελλαδικής εκστρατείας «από καρδιάς», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (29/09/2026) στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας (ΕΝ.ΑΣ.ΕΛ.) σε μια πανελλαδική προσπάθεια που συνδέει δύο πεδία τα οποία συχνά αντιμετωπίζονται χωριστά: την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό του κινδύνου, αφενός, και την πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, την προσήλωση στην αγωγή και τη συνέχεια της φροντίδας, αφετέρου. Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” καθιερώνεται ως μόνιμη εθνική πολιτική έως το 2030 και η Ευρώπη διαθέτει πλέον, με το Safe Hearts Plan, ένα κοινό πλαίσιο για την καρδιαγγειακή υγεία.

Στις δύο θεματικές στρογγυλές τράπεζες συζητήθηκαν η σημερινή εικόνα του καρδιαγγειακού κινδύνου στην Ελλάδα και οι προτεραιότητες για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης.

Το καρδιαγγειακό φορτίο

Συντονίζοντας τη συζήτηση, η Κατερίνα Κουτσογιάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, ανέδειξε τις γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες στην πρόληψη. Στην τοποθέτησή της, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί πλέον κεντρική επιλογή της δημόσιας πολιτικής υγείας, με στόχο να φτάνει ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή την οικονομική του δυνατότητα. «Το "ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ" γίνεται πλέον μόνιμος πυλώνας του ΕΣΥ. Υπολογίζεται ότι μέχρι τώρα, η χώρα μας έχει αποφύγει 70.000 εμφράγματα και εγκεφαλικά, δηλαδή δεκάδες χιλιάδες οικογένειες σήμερα δεν έχουν ασθενή ή, ακόμα χειρότερα, δεν έχουν έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του από καρδιαγγειακή νόσο».

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Τούτουζας, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, υπογράμμισε ότι «τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία. Η έγκαιρη αναγνώριση και ο συστηματικός έλεγχος των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής και, όπου απαιτείται, η κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας και η πιο αποτελεσματική επένδυση για λιγότερα εμφράγματα, εγκεφαλικά και πρόωρους θανάτους».

Παρουσιάζοντας τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα, ο Καθ. Βιοστατιστικής-Επιδημιολογίας, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, σημείωσε ότι «τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η συχνότερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα. Το 2023, 40.474 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, σχεδόν ένας στους τρεις θανάτους. Παράλληλα, η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ έδειξε ότι το 36% των συμμετεχόντων εμφάνισε καρδιαγγειακό συμβάν σε βάθος εικοσαετίας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη πρόληψης, συστηματικού ελέγχου των παραγόντων κινδύνου, ισότιμης πρόσβασης σε διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση, καθώς και καλλιέργειας της εγγραμματοσύνης υγείας από την παιδική ηλικία».

Στη σημασία του αποτελεσματικού ελέγχου της αρτηριακής πίεσης αναφέρθηκε ο Καθ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. «Η διάγνωση πρέπει να ακολουθείται από αποτελεσματική και διατηρήσιμη ρύθμιση. Η συστηματική μέτρηση, η εκτίμηση του συνολικού κινδύνου, η εξατομικευμένη θεραπεία και η προσήλωση στην αγωγή μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού», σημείωσε.

Τη σημασία της θεραπευτικής κάλυψης υπογράμμισε ο Κώστας Παναγούλιας, Αντιπρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ: «Το να ακούσουμε την καρδιά μας σημαίνει να δράσουμε έγκαιρα. Η φαρμακοβιομηχανία προσφέρει αποτελεσματικά φάρμακα και νέες δυνατότητες διαγνωστικού ελέγχου. Η πραγματική τους αξία, όμως, αναδεικνύεται όταν η ιατρική κοινότητα και οι επαγγελματίες υγείας τα αξιοποιούν σωστά, με βάση τις ανάγκες κάθε ανθρώπου. Έτσι μπορούμε να προλαμβάνουμε σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια, να περιορίζουμε τις νοσηλείες και να προσφέρουμε περισσότερα χρόνια και καλύτερη ποιότητα ζωής. Το όφελος επιστρέφει και στην Πολιτεία: λιγότερες δαπάνες περίθαλψης, μικρότερη απώλεια παραγωγικότητας, ισχυρότερη κοινωνία. Αυτό είναι το μήνυμα της καμπάνιας “Άκου την Καρδιά σου”: η πρόληψη αποκτά δύναμη όταν συνδέεται με τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία».

Εθνικός Σχεδιασμός και συντονισμός υπηρεσιών

Στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα, «Σχεδιάζοντας στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ελλάδα», συζητήθηκαν η σύνδεση υπηρεσιών, η ισότιμη πρόσβαση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Συντονίζοντας τη δεύτερη συζήτηση, ο Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, έθεσε στο επίκεντρο τη συνέχεια της φροντίδας για όσους ζουν με περισσότερα από ένα νοσήματα.

Από την πλευρά της Πολιτείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στη διάρκεια του εθνικού προγράμματος πρόληψης και στη σύνδεσή του με την αλλαγή κουλτούρας στον πληθυσμό της Ελλάδας: «Η πρόληψη αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής μας για την υγεία. Με το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και να εντοπίζουν έγκαιρα παράγοντες κινδύνου, ιδιαίτερα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα».

Στη συμβολή της ελληνικής παραγωγής στην πρόσβαση και την επάρκεια αναφέρθηκε ο κος Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΠΕΦ και Συνδιευθύνων Σύμβουλος της ELPEN: «Ως ΠΕΦ πρωτοστατούμε στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Για τον ασθενή κρίσιμο είναι να έχει σταθερή πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία και να μπορεί να την ακολουθεί με συνέπεια. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία προσφέρει αποτελεσματικές, ποιοτικές και οικονομικά προσιτές θεραπευτικές επιλογές, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών των ασθενών. Παράλληλα, η ισχυρή εγχώρια παραγωγή ενισχύει την επάρκεια φαρμάκων και θωρακίζει το σύστημα υγείας απέναντι σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Η στρατηγική συνεργασία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας με την ΠΕΦ συνδέει δύο θεσμικούς φορείς στον χώρο της υγείας σε μια κοινή προσπάθεια για την καρδιαγγειακή πρόληψη. Πρώτος σταθμός στο πεδίο είναι το Περιστέρι, στις 22 Οκτωβρίου 2026, με ανοιχτή δράση στο Δημαρχείο Περιστερίου από τις 14:00 έως τις 20:30. Τον Νοέμβριο ακολουθούν θεσμική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και δράση πεδίου στην Καλαμαριά, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027 προβλέπονται θεσμικές εκδηλώσεις στην Πάτρα και τη Λάρισα και δράσεις πεδίου στην Καλαμάτα και τα Τρίκαλα.

Διαβάστε επίσης