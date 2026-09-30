«Σαν βασιλιάς» ο ράπερ «Diddy» στη φυλακή: Μασάζ, αλκοόλ, γυμνές φωτογραφίες και κινητά

Snapshot Ο ράπερ Σον «Diddy» Κομπς εκτίει ποινή 50 μηνών στη φυλακή Fort Dix, διατηρώντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής μέσω πληρωμών σε συγκρατούμενους για υπηρεσίες όπως μαγείρεμα, καθαριότητα και μασάζ.

Έχει πρόσβαση σε λαθραία κινητά τηλέφωνα, αλκοόλ και λαμβάνει γυμνές φωτογραφίες από πρώην σύντροφο, σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην συγκρατούμενων.

Χρήματα από άτομα εκτός φυλακής κατατίθενται σε λογαριασμούς κυλικείου για να υποστηρίξουν τον τρόπο ζωής του εντός φυλακής.

Ο Κομπς αποβλήθηκε από το πρόγραμμα απεξάρτησης μετά από καβγά με συγκρατούμενο και συνεχίζει τον πολυτελή τρόπο ζωής του παρά την απομόνωση.

Η ημερομηνία αποφυλάκισής του ορίστηκε για τις 21 Ιανουαρίου 2028, με τον εκπρόσωπό του να τονίζει πως εκτίει την ποινή του ενώ αναμένει την απόφαση για την έφεσή του. Snapshot powered by AI

Μία ζωή χλιδής εντός φυλακής φαίνεται πως απολαμβάνει ο ράπερ Σον «Diddy» Κομπς, ο οποίος εκτίει ποινή 50 μηνών για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία.

Ο 56χρονος σύμφωνα με το ζει NBC News, έχει μεταφέρει τον πολυτελή τρόπο ζωής του στο κελί του, και το μόνο που του λείπει είναι το κλειδί...

Ο ράπερ κρατείται στην ομοσπονδιακή φυλακή Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, χαμηλής ασφάλειας, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, αλκοόλ και άτομα που ικανοποιούν κάθε του ανάγκη, σύμφωνα με το NBC News, που επικαλείται μαρτυρίες τεσσάρων πρώην συγκρατούμενων του.

«Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο που βλέπεις στη φυλακή. Αυτό είναι κάτι για πλούσιους», είπε ένας από τους άνδρες. «Φαίνεται τρελό, αλλά, πάλι, είναι ο Ντίντι.»

Σύμφωνα με τις πηγές, ο ράπερ έχει άντρες που του μαγειρεύουν και καθαρίζουν, του στρώνουν το κρεβάτι και του πλένουν τα ρούχα, καθώς και κάποιον που του κάνει μασάζ κινέζικου τύπου.

Χρησιμοποιεί επίσης λαθραία κινητά τηλέφωνα για να περιηγείται στο Instagram και να βλέπει γυμνές και σεξουαλικά προκλητικές φωτογραφίες που του στέλνει μια πρώην κοπέλα του, όπως ανέφεραν πολλές πηγές στο μέσο ενημέρωσης.

Footage surfaces of Diddy using cellphone at Fort Dix. The Bad Boy founder is reportedly spending thousands a month to live like a VIP behind bars, paying inmates to cook, clean, do his laundry and give him massages while allegedly gaining access to Hennessy, contraband phones… — Kollege Kidd (@KollegeKidd) September 30, 2026

Τα σαββατοκύριακα, ο Κομπς είναι γνωστό ότι καταφεύγει σε μια μυστική προμήθεια ποτών υψηλής ποιότητας που εισάγονται λαθραία από τους φρουρούς και μοιράζονται με μια στενή ομάδα συγκρατούμενων, ανέφερε ο σταθμός.

Για να διατηρήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής του στη φυλακή, ο πρώην δισεκατομμυριούχος λαμβάνει χρήματα από άτομα εκτός φυλακής, τα οποία κατατίθενται σε λογαριασμούς του κυλικείου που ανήκουν σε κρατούμενους που του παρέχουν υπηρεσίες, ανέφεραν οι πηγές στο μέσο ενημέρωσης.

Ένας από τους άνδρες που πληρώνει ο «Diddy» καθαρίζει τις τουαλέτες και τα ντους πριν τις χρησιμοποιήσει ο ίδιος, ανέφεραν οι πηγές. Άλλοι μαγείρευαν κρυφά ειδικά γεύματα χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο θερμαντικό στοιχείο βυθισμένο στο νερό — όπως κοτόπουλο με κάρυ, πίτσα και εμπανάδας.

«Μετά από λίγο, βαρέθηκα να μαγειρεύω», είπε στο NBC ένας άνδρας που περιέγραψε πώς ετοίμαζε γεύματα για τον Κομπς και άλλους κρατούμενους. «Άρχισε να πηγαίνει στους Τζαμαϊκανούς».

Εν τω μεταξύ, άλλοι κρατούμενοι απλώς φυλάσσουν για λογαριασμό του καταδικασμένου ράπερ το κινητό του και την αλληλογραφία από τους θαυμαστές του. «Λαμβάνει τόσα πολλά», ανέφερε μία από τις πηγές. «Δεν έχει χώρο για όλα αυτά.»

Ο «Puff Daddy» καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2025 και οι δικηγόροι πίεσαν ώστε ο μεγιστάνας της ραπ, ο οποίος έχει τεκμηριωμένο ιστορικό βαριάς χρήσης ουσιών και εθισμού, να σταλεί στη φυλακή του Fort Dix λόγω του ιδιαίτερα περιζήτητου προγράμματος θεραπείας από τα ναρκωτικά που διαθέτει, το οποίο συχνά οδηγεί σε μείωση της ποινής του κρατουμένου, σύμφωνα με το NBC.

Μόλις έφτασε στη φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα διάρκειας πολλών μηνών, αλλά, σύμφωνα με πηγές, δεν άργησε να βρει τρόπο να προμηθευτεί κινητό τηλέφωνο και αλκοόλ — καθώς και να αυξήσει τον αριθμό των κρατουμένων που είχε στο μισθολόγιό του.

«Σχεδόν από την πρώτη μέρα που έφτασε, άρχισε το πάρτι», δήλωσε μία από τις πηγές στο μέσο ενημέρωσης.

Ο Κομπς τέθηκε σε απομόνωση τον Ιούλιο, αφού μπλέχθηκε σε καβγά με έναν άλλο κρατούμενο, και αργότερα αποβλήθηκε από το πρόγραμμα απεξάρτησης, σύμφωνα με τις πηγές. Μόλις βγήκε συνέχισε τον πολυτελή τρόπο ζωής του.

«Είναι δισεκατομμυριούχος. Ο κόσμος τον θαυμάζει», ανέφερε μία από τις πηγές. «Τα χρήματα είναι δύναμη, ειδικά πίσω από τα κάγκελα».

Σε απάντηση στην αναφορά του NBC ο εκπρόσωπος του ράπερ δήλωσε σε ανακοίνωση προς το μέσο ενημέρωσης: «Η συνεχής εξέταση κάθε ασήμαντης λεπτομέρειας της ζωής του Κομπς στη φυλακή έχει φτάσει στο σημείο όπου τα μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την συνηθισμένη ζωή στη φυλακή ως είδηση. Η μόνη πραγματική είδηση είναι ότι ο Κομπς συνεχίζει να εκτίει την ποινή του, ενώ αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την έφεσή του».

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών, η ημερομηνία αποφυλάκισής του αρχικά ήταν για τον Ιούνιο του 2028, ωστόσο μετά από αρκετές αναθεωρήσεις ορίστηκε για τις 21 Ιανουαρίου 2028.

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