Το Ford Capri Collection ξεχωρίζει με την εμφάνιση και τον εξοπλισμό του
Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri αποκτά την ειδική έκδοση Collection, η οποία συνδυάζει περιορισμένη παραγωγή για την ευρωπαϊκή αγορά με αποκλειστικό χρώμα, ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και πλούσιο εξοπλισμό.
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Οι αλλαγές εντοπίζονται τόσο στο αμάξωμα όσο και στην καμπίνα, με αναφορές στην ιστορία του ονόματος Capri.
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