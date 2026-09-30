Τομ Κρουζ: Ο χορός ροκ εντ ρολ με συνεργάτες εκπομπής πριν βγει στον αέρα - Βίντεο 

Snapshot Ο Τομ Κρουζ χόρεψε ροκτ ρολ με τους συνεργάτες της εκπομπής της Τζένιφερ Χάντσον πριν βγει στον αέρα.

Στην εκπομπή υπάρχει παράδοση να τραγουδούν και να χορεύουν για τον καλεσμένο λίγο πριν βγει στον αέρα, σε ένα σημείο που ονομάζουν «το ευτυχισμένο μέρος».

Οι συνεργάτες της εκπομπής επέλεξαν για τον Τομ Κρουζ το τραγούδι από την ταινία του «Τις ερωτικές περιπέτειες ενός πρωτάρη», όπου χορεύει ροκ εντ ρολ με μαύρα γυαλιά ηλίου.

Ο Τομ Κρουζ φόρεσε και πάλι μαύρα γυαλιά και χόρεψε μαζί με τους συνεργάτες της εκπομπής στο «ευτυχισμένο μέρος».

Οι συνεργάτες της εκπομπής χαρακτήρισαν τον Τομ Κρουζ «θρύλο που όλοι αγαπούν» και δήλωσαν ότι «το ίντερνετ δεν είναι έτοιμο για αυτόν». Snapshot powered by AI

Ο Τομ Κρουζ είναι γνωστό ότι λατρεύει τον χορό και έχει επιδείξει τις ικανότητές του ουκ ολίγες φορές στις ταινίες του. Αυτή τη φορά ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Τζένιφερ Χάντσον και «ρόκαρε» με τους συνεργάτες της λίγο πριν βγει στον αέρα.

Οι εργαζόμενοι στην εκπομπή εδώ και χρόνια έχουν μία παράδοση. Λίγο πριν καλεσμένος είναι να βγει στον αέρα μαζεύονται στο διάδρομο έξω από το στούντιο και του τραγουδούν και χορεύουν. Συνήθως είναι ένα τραγούδι που αφορά τον καλεσμένο με «πειραγμένους» τους στίχους για να εκφράσουν τον θαυμασμό και την αγάπη τους.

Αποκαλούν το σημείο αυτό «το ευτυχισμένο μέρος».Για τον Τομ Κρουζ επέλεξαν το θρυλικό τραγούδι που έλεγε σε μία από τις πρώτες ταινίες της καριέρας του: «Τις ερωτικές περιπέτειες ενός πρωτάρη». Στην ταινία ο νεότατος Τομ Κρουζ χορεύει ροκ εντ ρολ με τα εσώρουχα, ένα πουκάμισο και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Έτσι τώρα όταν είδε τους συνεργάτες της εκπομπής φόρεσε πάλι μαύρα γυαλιά και χόρεψε μαζί τους. «Έχουμε τον Τομ Κρουζ στο ευτυχισμένο μέρος. Βρίσκεται στο τούνελ και περπατάει προς το στούντιο. Είναι ένας θρύλος που όλοι αγαπούν. Έχουμε αυτό το ροκ εντ ρολ του Τομ Κρουζ», τραγουδούσαν οι εργαζόμενοι και ο αστέρας του Χόλιγουντ χόρευε γύρω τους.

«Παιδιά σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ», τους είπε ο Τομ Κρουζ κάνοντας το σχήμα της καρδιάς με τα χέρια του και μπήκε στο στούντιο. «Το ίντερνετ δεν είναι έτοιμο για αυτόν τον Τομ Κρουζ», έγραψαν στην λεζάντα της ανάρτησης του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι συνεργάτες της Χάντσον.

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