Απάντηση Φλωρίδη σε Τσίπρα που ζήτησε την παραίτησή του: «Εγώ πού κολλάω;»

Snapshot Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι η ανάκριση και η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών δεν έχει χαθεί κανένα στοιχείο.

Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου αφορά την τήρηση πρωτοκόλλων παρέμβασης στον χώρο και όχι ευθύνες για το δυστύχημα.

Ο Φλωρίδης απάντησε αρνητικά σε αίτημα παραίτησής του που ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, ρωτώντας «Εγώ που κολλάω στην υπόθεση;».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κέρδισε την πολιτική μάχη αποκαλύπτοντας συνωμοσία στην οποία κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι συμμετείχε.

Τόνισε ότι η κατηγορία περί μπάζωματος για συγκάλυψη ευθυνών της κυβέρνησης έχει καταρρεύσει. Snapshot powered by AI

Τις εξελίξεις αναφορικά με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Τεμπών σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Η ανάκριση που ολοκληρώθηκε και η δίκη που διεξάγεται δείχνει ότι δεν υπάρχει στοιχείο που έχει χαθεί», είπε στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός Δικαιοσύνης.

«Η παραπομπή έχει να κάνει με το αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα για παρέμβαση στο χώρο. Αφού είχε προηγηθεί η Πυροσβεστική που έδωσε τόνους νερού. Πριν από τρεις – τέσσερις μήνες στην Ισπανία σε σύγκρουση τρένων δεν παραιτήθηκε κανένας, δεν είχαμε ειδικά δικαστήρια. Η κυβέρνηση επί δύο χρόνια βομβαρδίζεται από την φοβερή κατηγορία ότι μπορεί να έγινε το μπάζωμα για να συγκαλυφθούν ευθύνες της κυβέρνησης. Αυτά κατέρρευσαν», επισήμανε μεταξύ άλλων.

«Εγώ που κολλάω στην υπόθεση;», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν τίθεται θέμα παραίτησής του όπως ζητάει η αντιπολίτευση. Υπενθυμίζεται ότι «παραίτηση Φλωρίδη ή αποπομπή από Μητσοτάκη» ζήτησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η πολιτική μάχη κερδήθηκε. Δεν μας συγχωρούν ότι αποκαλύψαμε την συνωμοσία που συμμετείχε ο κ. Τσίπρας. Την μάχη την δώσαμε λίγοι. Με συνδρομή πανεπιστημίων, πραγματογνωμόνων. Δεν μου συγχωρούν ότι έκανα τα πάντα να ξεκινήσει αυτή η δίκη», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης