Σεπόλια: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο – Μεταφέρθηκε στο Παίδων

Snapshot Ένα 12χρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Αρδηττού στα Σεπόλια γύρω στις 08:00.

Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού που βγήκε στον δρόμο ενώ πήγαινε στο σχολείο.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Λίγο μετά τις 08:00 ένα 12χρονο παιδί παρασύρθηκε από το όχημα διερχόμενου οδηγού στην οδό Αρδηττού στα Σεπόλια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί πήγαινε στο σχολείο του όταν βγήκε στον δρόμο. Ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και το παρέσυρε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί με ασθενοφόρο και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων. Κατά πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.