Τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος

Παρόλιγον να σημειωθεί τραγωδία στη λεωφόρο Κηφισίας σήμερα το πρωί όταν αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, λίγο πριν την Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και το αυτοκίνητο διαπέρασε τζαμαρία κατατήματος.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.